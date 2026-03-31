Estimări meteo pentru aprilie. Perioada în care va fi mai cald decât de obicei și va ploua mai mult

Meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, dar și cu ploi mai multe. Urmează un interval de trei săptămâni cu vreme situată în normalul perioadei, potrivit estimărilor publicate de ANM pentru perioada 30 martie – 27 aprilie.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice, mai ales în cele sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.