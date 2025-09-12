Estimările meteorologilor pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi apropiate de cele normale. Cum va fi vremea în octombrie

Meteorologii au actualizat vineri prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. La începutul perioadei, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice, în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi ușor excedentare, local, în extremitatea de nord a țării, dar deficitare în zonele de sud-vest. Spre finalul perioadei, în a doua săptămână a lunii octombrie, mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice iar cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

