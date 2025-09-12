Live TV

Estimările meteorologilor pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi apropiate de cele normale. Cum va fi vremea în octombrie

Data publicării:
Autumn Colours Throughout The UK
FOTO: Gulliver/ Getty Images

Meteorologii au actualizat vineri prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. La începutul perioadei, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice, în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi ușor excedentare, local, în extremitatea de nord a țării, dar deficitare în zonele de sud-vest. Spre finalul perioadei, în a doua săptămână a lunii octombrie, mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice iar cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului. 

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025 

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

 

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025 

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. 

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării. 

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025 

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. 

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. 

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025 

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. 

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
5
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care...
Captura video atacator Charlie Kirk
Noi imagini cu atacatorul lui Charlie Kirk, publicate de poliție...
biserica ilegala gigi becali
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi...
Charity Commission report
Prințul Harry a mers în Ucraina. Ce le-a promis soldaților răniți în...
Ultimele știri
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital
Mișcare periculoasă: un portavion de ultimă generaţie al Chinei a traversat strâmtoarea Taiwan. Imagini cu colosul „Fujian”
Momentul în care echipajul ucrainean al unui elicopter Mi-8 doboară o drona rusă Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
livadă de meri, vremea în septembrie
Prognoza meteo pe două săptămâni: vreme frumoasă și călduroasă. Când se anunță o răcire și ce șanse de ploaie există
ROMANIA BUCHAREST vreme meteo HOT WEATHER
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce schimbări meteo aduce începutul lunii septembrie
termometru cu soare pe cer
Vremea pe patru săptămâni: va fi mai cald decât normal în cea mai mare parte a țării. Ce șanse de ploaie sunt
canicula furtuna
Prognoza meteo actualizată: canicula revine azi în sud-vest, ploi și vijelii de duminică seară, iar luni valul de căldură se extinde
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a îngrășat 45 kg într-un an, dar medicii îi spuneau să mănânce migdale și să facă sport. Ce se întâmpla, de...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
La ce oră virează băncile, azi, pensiile pe card? CEC este prima. Când intră banii la BCR, BT, BRD?
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea