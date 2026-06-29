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Europa, lovită de cel mai grav val de caniculă înregistrat vreodată: temperaturi record și sute de decese. Crește riscul de incendii

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oameni in londra pe caniculă
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cel mai grav val de caniculă din Europa  Temperaturile vor crește din nou  Tragedii din cauza caniculei  Presiune în rețeaua Ucrainei 

Balcanii au resimţit, luni, impactul valului de temperaturi record care a provocat deja sute de decese în plus faţă de o perioadă obişnuită şi a perturbat viaţa de zi cu zi pe întreg continentul timp de mai bine de o săptămână, iar acum sporesc îngrijorările legate de răspândirea incendiilor forestiere, relatează Reuters.

De asemenea, a fost emis un avertisment conform căruia canicula ar putea să se intensifice din nou de la începutul săptămânii viitoare în ţări precum Franţa şi Germania, care au fost cel mai grav afectate în ultimele zile.

În Croaţia, serviciul meteorologic a emis luni cod roşu pentru regiuni precum capitala Zagreb şi destinaţiile turistice Split şi Dubrovnik. Zeci de pompieri, ajutaţi de patru aeronave, au luptat împotriva unui incendiu de pădure care mistuia pădurile de pini de pe insula turistică Vis din Marea Adriatică, la aproximativ 34 de mile (55 km) sud-vest de Split.

În ţara vecină, Serbia, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (RHMZ) a avertizat că temperaturile vor atinge 39 de grade Celsius luni.

Mai la sud, Albania a stins un incendiu de pădure care a mistuit în weekend multe hectare de tufişuri şi măslini în apropierea satului Klos, din sudul ţării.

În România, aproape toată ţara, inclusiv Bucureştiul, este de luni dimineaţă sub avertizare cod roşu de caniculă. Şase judeţe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu.

Şi în Bulgaria sunt aşteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius.

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Cel mai grav val de caniculă din Europa 

Oamenii de ştiinţă spun că valul de căldură, care a început pe 20 iunie, este cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, iar condiţiile caniculare au perturbat producţia de energie electrică, au avariat infrastructura şi au suprasolicitat sistemele de sănătate.

Franţa a raportat 1.000 de decese în plus pe durata valului de căldură. Agenţia franceză de sănătate publică a declarat că majoritatea deceselor legate de căldură au vizat persoanele în vârstă şi a avertizat că se aşteaptă ca numărul acestora să crească.

Valul de căldură ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut ca temperaturile nocturne în creştere din această săptămână să fie de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu doar două decenii, potrivit oamenilor de ştiinţă.

Temperaturile vor crește din nou 

Luca Mercalli, preşedintele Societăţii Meteorologice din Italia, a declarat că temperaturile vor creşte din nou în perioada 5-6 iulie.

„Zonele afectate sunt, în mare parte, aceleaşi ca în primul val, inclusiv Franţa, Spania, Germania, Italia, Elveţia şi, într-o oarecare măsură, Marea Britanie”, a declarat el pentru Reuters.

„Odată cu căldura extremă, riscul de incendii forestiere creşte, dar observăm şi numeroase furtuni, ceea ce, evident, atenuează acest risc”, a adăugat el, menţionând că furtunile sunt foarte localizate, astfel încât cantităţile de precipitaţii pot varia foarte mult.

Tragedii din cauza caniculei 

În weekend au fost semnalate alte tragedii legate de căldură.

Doi băieţi în vârstă de 8 şi 10 ani din Bulgaria au fost găsiţi morţi într-o maşină supraîncălzită în Cipru, duminică după-amiază, a declarat poliţia. Cipru se confruntă în prezent cu temperaturi de aproximativ 38 °C, ceea ce nu este clasificat ca val de căldură pe această insulă din estul Mediteranei pentru această perioadă a anului.

Doi ciclişti, unul de 30 de ani şi altul de 71 de ani, au decedat duminică în timp ce participau la o etapă din seria „Poland Bike Marathon” în Marki, lângă Varşovia. Temperaturile din Polonia au atins duminică un nou record, de 40,5 °C.

Se preconizează că luni temperaturile vor ajunge până la 38 °C în Belgrad, Bratislava, Budapesta şi Varşovia.

Cehia, Germania şi Polonia şi-au depăşit duminică recordurile istorice de căldură în luna iunie. În Germania au fost semnalate incendii de pădure, iar poliţia din Berlin a fost nevoită să folosească tunuri cu apă pentru a răcori mulţimea.

În weekend, mai mulţi operatori feroviari europeni au semnalat perturbări semnificative, condiţiile meteorologice extreme generând tot felul de provocări logistice.

Presiune în rețeaua Ucrainei 

Între timp, Ucraina se pregăteşte să facă faţă impactului valului de căldură asupra reţelei sale energetice, deja grav afectată de atacurile ruseşti pe parcursul a peste patru ani de război, a relatat AFP, potrivit News.ro. 
 
Operatorii reţelei electrice din cel puţin cinci regiuni – de la Ivano-Frankiivsk, în vest, până la Zaporojie, pe linia frontului din sud – au anunţat că marţi, pe anumite intervale de timp, vor fi în vigoare restricţii temporare privind consumul de energie.
 
„Căldura reprezintă, de asemenea, o încercare serioasă pentru echipamentele care funcţionează în condiţii de război de mai bine de patru ani şi au rezistat numeroaselor atacuri”, a declarat în weekend Serhii Kovalenko, directorul general al companiei energetice Iasno.
 
El a precizat că vara este perioada de vârf pentru repararea reţelei energetice, avariată pe parcursul iernii de atacurile repetate ale Rusiei, ceea ce înseamnă că reţeaua „funcţionează deja la limita capacităţilor sale”.

Editor : C.S.

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