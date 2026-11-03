Europa s-ar putea confrunta cu vreme mai rece din cauza comportamentului neobișnuit al vortexului polar

Vortexul polar stratosferic aflat deasupra emisferei nordice se confruntă cu perspectiva unei slăbiri mult mai rapide decât în mod obișnuit, ceea ce va duce la o perioadă cu vreme mai rece în Europa. Modelele de prognoză sugerează că acesta ar putea slăbi semnificativ în următoarele 10 zile, perioadă în care, în mod normal, ar trebui să se intensifice, relatează The Guardian.

Este posibilă apariția unui eveniment major de încălzire stratosferică bruscă (SSW - Sudden Stratospheric Warming). Acesta ar putea influența tiparele meteorologice în săptămânile următoare, crescând probabilitatea apariției unor zone persistente de înaltă presiune la latitudini medii și a unor temperaturi mai scăzute timp de câteva săptămâni.

Vortexul polar este o zonă vastă de joasă presiune și aer rece aflată la altitudine mare deasupra Arcticii. Acesta slăbește în timpul verii, înainte de a se intensifica în timpul toamnei și spre iarnă. Circulația sa puternică în sens invers acelor de ceasornic ajută la menținerea aerului mai rece aproape de pol, deși perturbările pot permite aerului rece să coboare spre sud, la latitudini medii.

Un eveniment SSW are loc atunci când temperaturile din stratosferă cresc rapid, adesea cu până la 50 de grade în doar câteva zile. Acest lucru este asociat cu o slăbire dramatică sau chiar o inversare a vânturilor puternice de vest care înconjoară vortexul polar, perturbându-i circulația. Cel mai timpuriu eveniment major SSW înregistrat până acum a avut loc la 28 noiembrie 1968, de la începerea măsurătorilor în 1958. Modelele actuale de prognoză favorizează puternic o slăbire semnificativă a vortexului, însă o inversare completă a vânturilor, necesară pentru un SSW major, rămâne incertă.

O astfel de evoluție ar marca o perturbare notabilă la început de iarnă, cu potențiale implicații asupra tiparelor meteorologice. Probabilitatea apariției unor temperaturi mai reci în Europa de Nord ar putea crește, deși un val de frig sever pare puțin probabil în următoarele două până la trei săptămâni.

Între timp, o zonă de joasă presiune care s-a adâncit în Marea Mediterană săptămâna trecută este așteptată să aducă ploi abundente și vânturi puternice în centrul și sudul Italiei luni, determinând emiterea de avertizări meteorologice pentru aceste zone.

De acest fenomen este afectată și România în prezent.

Ciclonul format în zona Mediteranei se îndreaptă spre România, după ce a adus precipitații abundente și risc de viituri în Bulgaria, Grecia și sudul Italiei. Și în țara noastră, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv coduri portocalii de ploi și vânt.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat că ciclonii mediteraneeni sunt fenomene obișnuite în această perioadă a anului, însă precipitațiile pe care le aduc pot deveni tot mai intense pe fondul încălzirii globale.

Climatologul a vorbit și despre influența fenomenului El Niño asupra evoluției vremii în Europa. Potrivit acesteia, fenomenul ar putea contribui la perturbarea vortexului polar, ceea ce ar favoriza apariția unor episoade de iarnă severă. „Avem de-a face cu fluctuații de amplitudine mai mare ale condițiilor meteorologice. Pe o perioadă mai lungă de timp, suntem influențați indirect, în Europa, și de fenomenul El Niño, care are o intensitate din ce în ce mai mare și nu a ajuns încă la maximum. Există deja efecte în zona Europei. În timpul iernii ar putea apărea efecte legate de o perturbare a vortexului polar din stratosferă. Un vortex polar perturbat ar putea să-și propage efectele până în straturile joase ale atmosferei, iar atunci am putea avea episoade de iarnă severă, limitate în timp. Chiar dacă prognoza Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu indică, în ansamblu, temperaturi medii mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în mare parte din Europa, inclusiv în sudul continentului, pot apărea astfel de episoade”, a explicat Bojariu.

Editor : M.B.