După vremea caniculară, temperaturile scad până la finalul săptămânii. Tranziția termică va fi violentă, cu vijelii și grindină care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat, în total, 40 de mașini.

Un om a murit din cauza căldurii, iar 31 de români au fost transportați de urgență la spital. Au fost peste 400 de intervenții SMURD la nivel național față de media zilnică. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat, marți, la Digi24, că numărul de intervenții SMURD în această perioadă caniculară a crescut de la 1.500 la peste 2.000.

„Ca număr de intervenții la serviciul de ambulanță am rămas per ansamblu pe plan național în limita cifrelor care e în media zilnică apropae de 7.000 de intervenții, la SMURD creștere de la 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții ieri. Vedem azi cum va fi situația.

Recomandările rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11.00-18.00, hidratare adevcată și fără să se expună între orele 11.00 - 18.00. Cei care sunt pe litoral, e risc de insolație, de complicații. Persoanele în vârstă să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în comitetele pentru situații de urgență”, a transmis Raed Arafat.

Editor : A.C.