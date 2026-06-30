Live TV

Video Furtuni după caniculă: Acoperișuri smulse, copaci doborâți și mașini avariate. Pompierii au intervenit în 6 județe

Data publicării:
acoperis smuls bloc furtuna vant puternic
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

După vremea caniculară, temperaturile scad până la finalul săptămânii. Tranziția termică va fi violentă, cu vijelii și grindină care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat, în total, 40 de mașini.

Un om a murit din cauza căldurii, iar 31 de români au fost transportați de urgență la spital. Au fost peste 400 de intervenții SMURD la nivel național față de media zilnică. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. 

Șeful DSU Raed Arafat a declarat, marți, la Digi24, că numărul de intervenții SMURD în această perioadă caniculară a crescut de la 1.500 la peste 2.000. 

„Ca număr de intervenții la serviciul de ambulanță am rămas per ansamblu pe plan național în limita cifrelor care e în media zilnică apropae de 7.000 de intervenții, la SMURD creștere de la 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții ieri. Vedem azi cum va fi situația. 

Recomandările rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11.00-18.00, hidratare adevcată și fără să se expună între orele 11.00 - 18.00. Cei care sunt pe litoral, e risc de insolație, de complicații. Persoanele în vârstă să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în comitetele pentru situații de urgență”, a transmis Raed Arafat. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
5
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Digi Sport
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1111637112
Recorduri de temperatură în mai multe state europene: peste 1.300 de morți și zeci de mii de locuințe fără curent
bărbat care stă lângă fântânile din București
Cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin județele Tulcea și Constanța. Temperaturi de peste 40 de grade, nopți tropicale HARTĂ
termometru care indica temperaturi ridicate
Canicula nu dispare. ANM: Iulie aduce temperaturi peste normal și secetă. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni
shutterstock_507015844
Aerul condiționat poate dăuna sănătății dacă diferența de temperatură dintre interior și exterior e prea mare. Recomandarea medicilor
furtuna dsu
Furtunile au provocat pagube în nouă localităţi din şase judeţe. 20 de copaci căzuţi, 40 de maşini avariate
Recomandările redacţiei
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
China l-a îndemnat „insistent” pe Putin să reia negocierile privind...
photo-collage.png - 2026-06-30T103822.874
Alertă în Tulcea: resturi de dronă găsite pe un câmp. Militarii au...
Ultimele știri
„România a jucat un rol esențial în evitarea unei crize alimentare globale”, susține trimisul lui Trump la București
Zelenski îl ironizează pe Putin: A încercat de 15 ori să cucerească Donbasul și a eșuat
Dosar penal după poluarea masivă a Jiului: Apele Române cer tragerea la răspundere penală a conducerii Termocentralei Paroșeni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
dr_adriana_camuescu
Reacțiile dezvoltate prin activarea unor celule imune
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Probleme în paradis pentru Hugh Jackman și Sutton Foster. Apropiații rup tăcerea: „Nu este o relație fericită...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...