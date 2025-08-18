Furtunile se mută în jumătatea de sud a țării. Meteorolog: „O vreme schimbătoare și cu intervale de instabilitate”

Ploile torențiale, grindina și vântul puternic au făcut ravagii în șapte județe. Pompierii au fost chemați să scoată apa din zeci de case și curți și să înlăture copacii căzut peste drumuri și cablurile electrice. Furtunile se mută astăzi din jumătatea de nord în cea de sud a țării. Meteorologul ANM Meda Andrei a vorbit la Digi24 despre zonele care vor fi afectate.

„Astăzi vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, pe alocuri chiar accentuată, în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei, de asemenea în partea de sud, de sud-est a Transilvaniei. În rest, doar pe suprafețe mici vor fi averse cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Acestea ar trebui să fie, ca intensitate, puțin mai slabe decât cele din Transilvania, Oltenia și Muntenia”, a spus meteorologul.

„Mâine, instabilitate un pic mai accentuată în partea de sud-est a țării. În rest, tot așa, pe suprafețe mici, ploi de scurtă durată. Urmează o zi cu o vreme mai liniștită, adică pe spații mici, tot așa, ploi de scurtă durată, descărcări electrice, dar nu ar trebui să creeze probleme, un nou episod cu o instabilitate mai accentuată fiind posibil joi noaptea, spre vineri, vineri și poate pe arii ceva mai restrânse și în weekend”, a adăugat ea.

„Așadar, se cam repetă scenariul - foarte cald câteva zile, apoi o masă de rece care traversează țara și ponderează temperaturile, dar determină instabilitate, pentru ca apoi să se încălzească din nou. Acest lucru, de această dată, se va întâmpla joi și vineri. Joi în vestul, în sudul țării vor fi din nou temperaturi de peste 35 de grade, așadar caniculă și disconfort termic mai ridicat, vineri să se răcorească pe vest, nord, centru, dar în sud să rămână valorile acelea de peste 35 de grade, pentru ca apoi în weekend să fie iarăși maxime și minime mult mai agreabile. O vreme schimbătoare și cu intervale de instabilitate, uneori chiar accentuată, în această săptămână”, a conchis ea.

