Live TV

Video Furtunile violente și ploile torențiale se extind în toată țara. ANM: „Fenomenele trebuie urmărite cu mare atenție”

Data actualizării: Data publicării:
furtuna
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto : Shutterstock

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a avertizat duminică, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi24, că ploile torențiale, vântul puternic și grindina se vor extinde în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. „Fenomenele sunt de așa natură încât trebuie urmărite cu mare atenție”, susține ea. 

„Rămânem cu manifestări de instabilitate atmosferică până la sfârșitul zilei de astăzi, în special în jumătatea estică a teritoriului, însemnând zona Carpaților Orientali, estul Carpaților Meridionali, în mare parte a Moldovei, în Muntenia și Dobrogea. La această oră, pe lângă avertizarea cod galben, sunt în vigoare și avertizări pentru fenomene severe imediate cod portocaliu pentru județele Bacău, Vrancea și Dâmbovița.

În aceste județe mai este posibil ca în următoarea oră, următoarele două 3h, să se acumuleze cantități care să depășească 40l/m² în condițiile în care a plouat deja. În ultimele ore au mai fost fenomene severe pe arii restrânse în partea de sud-est a țării, în special în Dobrogea”, a declarat expertul ANM.

În ce privește vremea din zilele următoare, Florinela Georgescu a avertizat că fenomenele severe se vor extinde în cea mai mare parte a țării.

„Vor continua manifestările de instabilitate și pe parcursul zilei de mâine, chiar dacă așteptăm ca aria acestora să fie oarecum în restrângere față de astăzi. În continuare, cele mai vizate sunt județele din jurul Carpaților Orientali și partea estică a a Meridionalilor.

După ce prima parte a acestei săptămâni va continua cu manifestări de instabilitate, în special în jumătatea de est a țării, așteptăm ca jumătatea săptămânii să aducă o extindere a acestora.

De miercuri, joi, urmează ca mare parte a teritoriului să fie sub atenție din punct de vedere al averselor torențiale, intensificărilor de vânt, posibil căderi de grindină. Grindina nu a lipsit nici în aceste zile, iar codurile portocalii de care vă spuneam vizează și probabilitatea de grindină cu dimensiuni medii sau chiar mari, în jurul a 3-4cm”, a mai spus ea.

„Fenomenele sunt de așa natură încât trebuie urmărite cu mare atenție. Pe de altă parte, luna iunie este una din lunile cele mai ploioase ale anului și de multe ori ploile se manifestă astfel prin averse torențiale și manifestările asociate”, conchide expertul ANM. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
1
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
2
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Digi Sport
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trasnete peste un camp si oras
Noi alerte de la ANM: jumătate din ţară, sub cod galben. Ploi, vijelii și grindină: „În mai puțin de o oră pot cădea 50 l/mp”
persoana cu pelerina galbena in ploaie
Cod galben de furtuni în România: două zile de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și grindină
vreme frumoasa 10.04
Vara începe în forță. ANM anunță temperaturi peste normal până în iulie. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni
raw furtuna Bucuresti 090625 _2__00005
DSU: 11 localităţi din 7 judeţe şi Bucureștiul au fost afectate de furtuna de joi seară
Trăsnet în timpul unei furtuni
Cod roșu de ploi torențiale și grindină lângă Capitală. Sunt vizate mai multe localități din Ilfov
Recomandările redacţiei
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel...
Bogdan Marius Chiritoiu, Preşedinte al Consiliului Concurenţei
Zece mari bănci au fost amendate cu 710 milioane de euro, pentru...
cristian paun in fata ta
Cristian Păun despre Pilonul II: „E proprietate privată; orice...
Radu Miruta
Radu Miruță dezminte informația că în portul Constanța ar fi operat...
Ultimele știri
Trump exclude retragerea trupelor americane din Iran fără un acord de pace: „Nu consider că sunt în vreun pericol”
CSM Bucureşti, medalie de bronz în Liga Campionilor, după finala mică cu Brest Bretagne Handball
Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai ascund. Filmarea prin care au confirmat că sunt un cuplu
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Adi Rus i-a adus prima victorie lui Hagi de la revenire, însă oltenii nu uită: „Nu a fost convocat din prima...
Adevărul
Conacul din Bihor unde a fost ascunsă Coroana Ungariei, scos la vânzare. Domeniul de 6.635 mp, mai ieftin...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat: "Duhnea a băutură! L-am dat afară"
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
Destinația ascunsă din Europa care surprinde tot mai mulți turiști: sate alpine și peisaje ca în Elveția, dar...
Newsweek
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...