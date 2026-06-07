Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a avertizat duminică, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi24, că ploile torențiale, vântul puternic și grindina se vor extinde în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. „Fenomenele sunt de așa natură încât trebuie urmărite cu mare atenție”, susține ea.

„Rămânem cu manifestări de instabilitate atmosferică până la sfârșitul zilei de astăzi, în special în jumătatea estică a teritoriului, însemnând zona Carpaților Orientali, estul Carpaților Meridionali, în mare parte a Moldovei, în Muntenia și Dobrogea. La această oră, pe lângă avertizarea cod galben, sunt în vigoare și avertizări pentru fenomene severe imediate cod portocaliu pentru județele Bacău, Vrancea și Dâmbovița.

În aceste județe mai este posibil ca în următoarea oră, următoarele două 3h, să se acumuleze cantități care să depășească 40l/m² în condițiile în care a plouat deja. În ultimele ore au mai fost fenomene severe pe arii restrânse în partea de sud-est a țării, în special în Dobrogea”, a declarat expertul ANM.

În ce privește vremea din zilele următoare, Florinela Georgescu a avertizat că fenomenele severe se vor extinde în cea mai mare parte a țării.

„Vor continua manifestările de instabilitate și pe parcursul zilei de mâine, chiar dacă așteptăm ca aria acestora să fie oarecum în restrângere față de astăzi. În continuare, cele mai vizate sunt județele din jurul Carpaților Orientali și partea estică a a Meridionalilor.

După ce prima parte a acestei săptămâni va continua cu manifestări de instabilitate, în special în jumătatea de est a țării, așteptăm ca jumătatea săptămânii să aducă o extindere a acestora.

De miercuri, joi, urmează ca mare parte a teritoriului să fie sub atenție din punct de vedere al averselor torențiale, intensificărilor de vânt, posibil căderi de grindină. Grindina nu a lipsit nici în aceste zile, iar codurile portocalii de care vă spuneam vizează și probabilitatea de grindină cu dimensiuni medii sau chiar mari, în jurul a 3-4cm”, a mai spus ea.

„Fenomenele sunt de așa natură încât trebuie urmărite cu mare atenție. Pe de altă parte, luna iunie este una din lunile cele mai ploioase ale anului și de multe ori ploile se manifestă astfel prin averse torențiale și manifestările asociate”, conchide expertul ANM.

Editor : C.L.B.