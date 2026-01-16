Gerul revine în România. Până marți va fi deosebit de frig. Meteorologii anunță vânt puternic, polei, dar și ninsori. Nordul și estul Moldovei vor fi cele mai afectate zone, cu temperaturi minime între minus 16 și minus 8 grade Celsius.

Val de ger: zona Moldovei, cea mai afectată

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă între 15 ianuarie, ora 20:00 și 20 ianuarie, ora 10:00, pentru întreaga țară.

Va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului. Nordul și estul Moldovei vor fi cele mai afectate zone, cu temperaturi minime între -16 și -8 grade, anunță, pentru Digi24, Alina Șerban, meteorolog ANM.

„O masă de aer foarte rece va se va extinde în zona țării noastre dinspre partea de nord-est, la început în regiunile extracarpatice, apoi și în celelalte regiuni. (...) În zona Moldovei, procesul va continua și astăzi și în zilele următoare, astfel încât astăzi ne așteptăm la temperaturi negative în aproape toată zona extracarpatică. Vor fi cele mai scăzute în Dobrogea, în Muntenia și local în Oltenia, dar și în depresiunea din estul Transilvaniei, în timp ce la polul opus, regiunile intracarpatice vor avea temperaturi pozitive, chiar ușor mai ridicate decât ieri, cu maxime între zero și 3-6 grade Celsius, cele mai mari valori în zona deluroasă din vest, iar în regiunile extracarpatice de la minus 10 - minus 12 grade în nordul Moldovei, până la minus două-zero grade în Oltenia”, a spus meteorologul.

Răcirea se va accentua în weekend.

„Sâmbătă și duminică vom vorbi de temperaturi din ce în ce mai scăzute, negative în aproape toate regiunile”, cele mai mici valori fiind prognozate în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate în vestul și nord-vestul țării.

„Nopțile vor deveni geroase în aproape toate regiunile, cu minime de minus 10 grade și sub minus 10 grade”, iar cele mai severe valori sunt estimate „în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei și în Maramureș, spre minus 15, minus 16, chiar minus 17 grade”.

Vântul va avea și el intensificări.

„În sudul Banatului, pe litoral și din când în când în sud-estul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, însă fără rafale foarte mari. În zonele montane, va fi rece, foarte rece, ger noaptea, dar chiar și ziua temperaturile vor fi foarte scăzute, cu valori de minus 8 – minus 9 grade. Precipitațiile vor lipsi în weekend la munte, însă stratul consistent de zăpadă deja depus se va menține”, a spus Alina Șerban.

Vremea în Capitală

ANM a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 (joi) – 20 ianuarie, ora 10:00 (marți), care anunță o perioadă de vreme deosebit de rece, cu ger și episoade de ninsoare slabă.

În seara de joi spre vineri, cerul va fi mai mult noros, iar spre finalul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Temperaturile vor fi de minus 4 sau minus 3 grade Celsius. Începând de vineri, temperatura în timpul zilei va fi de minus 3-minus 2 grade Celsius, iar pe parcursul zilei cerul va fi noros, cu ninsori slabe.

Sâmbătă vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de minus 3- minus 2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de minus 9 grade.

Duminică, vremea va fi în continuare deosebit de rece în Bucureşti, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 6 grade, iar cea minimă va fi de minus 10- minus 8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

