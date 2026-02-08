Live TV

Informare meteo de ninsori și polei, inclusiv în București. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
Vremea revine la sentimente mai bune ppre finalul săptămânii următoare

Meteorologii anunță ninsori, polei și vânt în aproape toată țara, avertizările fiind valabile până marți. Minimele vor ajunge până la minus 15 grade Celsius. De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile cresc și vor fi peste 10 grade Celsius, inclusiv în București, anunță Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, potrivit Digi24.

Iarna nu se lasă dusă cu una, cu două, anunță meteorologii.

„Până marți seara vorbim despre o informare meteorologică ce vizează precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță, polei, intensificări ale vântului și o scădere semnificativă a temperaturilor. Ne așteptăm la o răcire accentuată a vremii, cu nopți și dimineți geroase, în care temperaturile minime vor coborî frecvent între -15 și -5 grade Celsius, iar valorile maxime vor fi predominant negative, cuprinse între -6 și 2–3 grade”, a declarat Elena Mateescu. 

Potrivit șefei ANM, precipitațiile vor fi extinse și vor afecta mai multe regiuni ale țării.

„În cursul nopții următoare, în special în sud-estul Transilvaniei, vor predomina ninsorile. De joi și până marți seara, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala în Banat și în Transilvania. Ne așteptăm la depunerea unui strat de zăpadă de până la 15 centimetri la munte, iar în zonele joase stratul va fi, în general, cuprins între 5 și 10 centimetri”, a spus Mateescu.

Vremea revine la sentimente mai bune ppre finalul săptămânii următoare

„Intensificări ale vântului vor fi resimțite în special în sud-vest și sud, cu rafale de până la 50 km/h, iar în zona montană înaltă vitezele vântului pot atinge 80–90 km/h”, a avertizat directorul ANM, adăugând că frigul va persista câteva zile.

„Până miercuri vorbim de o vreme deosebit de rece, cu cele mai scăzute valori atât pe timpul zilei, cât și noaptea, în special în Moldova și în estul Transilvaniei”, a declarat Mateescu.

Totuși, spre finalul săptămânii, vremea va intra într-un proces de încălzire.

„Începând de joi, maximele vor fi din nou în creștere, pe fondul pătrunderii unei mase de aer mai cald care va aborda țara noastră. Vom putea discuta despre temperaturi ce pot ajunge la 13–14 grade Celsius. Inclusiv în Capitală, în a doua parte a săptămânii, valorile termice diurne se vor situa în jurul a 10–12 grade Celsius”, a precizat Elena Mateescu.

