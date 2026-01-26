După valul puternic de ger, vin ploile, iar vremea se încalzeste, anunță meteorologii. Așadar, urmează 24 de ore sub cod galben de ploi în mai multe județe, mai ales din centrul țării. La altitudini de peste 1.700 de metri va continua să ningă viscolit și se va depune strat consistent de zăpadă, 6 județe aflându-se sub cod portocaliu. În schimb, în zonele de câmpie vor fi temperaturi de primăvară în următoarea perioadă. Există însă și pericol de inundații, odată cu topirea zăpezilor. Ziua în curs a adus și un record: 43 de stații meteorologice au înregistrat astăzi cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 26 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în România, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.

Temperaturi peste normal și recorduri climatologice

Cel puțin până la finalul lunii ianuarie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, spun meteorologii.

„Dacă ne uităm la actualizarea estimărilor pentru o lună de zile, mă refer aici la intervalul 26 ianuarie – 23 februarie 2026, inclusiv săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, finalul lunii ianuarie va fi caracterizat de temperaturi, în medie, peste normalul datei din calendar. Vorbim de abateri termice semnificative la nivelul întregii țări, de 5 până la 6 grade Celsius, cu cele mai mari abateri în jumătatea estică a țării”, a explicat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Directorul ANM a subliniat că aceste valori ridicate se reflectă deja în datele înregistrate la nivel național: „În această dimineață am înregistrat, la 43 de stații meteorologice, cele mai ridicate temperaturi minime pentru dimineața de 26 ianuarie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”.

Potrivit estimărilor, temperaturile vor continua să crească ușor până la finalul lunii.

„Dacă ieri am avut maxime de până la 13–14 grade Celsius în partea de vest a țării, astăzi așteptăm chiar valori de 15–16 grade Celsius”, a mai spus Elena Mateescu, adăugând că maximele vor ajunge la 14–15 grade în multe regiuni, iar în Capitală sunt așteptate valori de 10–11 grade Celsius.

Cod galben de ploi. Lapoviță în unele zone

ANM a emis o avertizare cod galben de ploi pentru perioada 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00. În acest interval, se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei. În zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, precipitațiile vor fi mixte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Cantitățile de apă vor ajunge la 30–40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Ninsori și vânt puternic la munte

În același timp, șefa ANM a atras atenția că vremea va avea și manifestări severe, în special la munte.

„Vorbim de o probabilitate ca la munte să înregistrăm precipitații mixte, iar la altitudini mari ninsori cu strat de zăpadă. Cantitățile de apă vor fi de 10–15 litri pe metru pătrat, iar în Carpații Meridionali sau în dealurile sudice pot ajunge la 25–40 de litri pe metru pătrat”, a declarat Mateescu.

„Vântul va avea intensificări importante, în special în zonele montane. Rafalele vor depăși 80–100 de kilometri pe oră, mai ales la munte, unde va viscoli ninsoarea. În restul țării, viteza vântului va ajunge la 40–50 de kilometri pe oră”, a mai spus directorul ANM.

În ceea ce privește temperaturile minime din următoarea perioadă, acestea vor continua să crească.

„Este posibil ca, în următoarele nopți și dimineți, treptat, minimele să devină pozitive în cea mai mare parte a țării, exceptând depresiunile, unde valorile vor rămâne negative, în jur de minus 5 – minus 6 grade Celsius”, a explicat Mateescu.

Referindu-se la luna februarie, directorul ANM a amintit că aceasta este, în mod tradițional, o lună de iarnă autentică, însă începutul ar putea fi mai blând.

„Chiar dacă estimările arată că cel puțin prima decadă a lunii februarie va fi mai caldă decât în mod obișnuit și cu cantități mai mari de precipitații, predominant sub formă de ploaie în zonele joase de relief și ninsori la munte, după data de 15 februarie este posibil să ne apropiem de normalul termic”, a concluzionat Elena Mateescu.

Cod portocaliu de viscol în 6 județe

ANM a emis o avertizare cod portocaliu de ploi pentru perioada 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00. În acest interval, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

Se vor acumula cantități de apă de 60-80 l/mp. La altitudini de peste 1.700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30-40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 de metri.

