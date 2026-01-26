Live TV

Video Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la câmpie, dar viscol la munte. Record de temperaturi minime pe 26 ianuarie

Data actualizării: Data publicării:
ploaie si om cu umbrelă
ANM a emis avertizări de vreme rea. Foto: GettyImages
Din articol
Temperaturi peste normal și recorduri climatologice Cod galben de ploi. Lapoviță în unele zone Ninsori și vânt puternic la munte Cod portocaliu de viscol în 6 județe

După valul puternic de ger, vin ploile, iar vremea se încalzeste, anunță meteorologii. Așadar, urmează 24 de ore sub cod galben de ploi în mai multe județe, mai ales din centrul țării. La altitudini de peste 1.700 de metri va continua să ningă viscolit și se va depune strat consistent de zăpadă, 6 județe aflându-se sub cod portocaliu. În schimb, în zonele de câmpie vor fi temperaturi de primăvară în următoarea perioadă. Există însă și pericol de inundații, odată cu topirea zăpezilor. Ziua în curs a adus și un record: 43 de stații meteorologice au înregistrat astăzi cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 26 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în România, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.

Temperaturi peste normal și recorduri climatologice

Cel puțin până la finalul lunii ianuarie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, spun meteorologii.

„Dacă ne uităm la actualizarea estimărilor pentru o lună de zile, mă refer aici la intervalul 26 ianuarie – 23 februarie 2026, inclusiv săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, finalul lunii ianuarie va fi caracterizat de temperaturi, în medie, peste normalul datei din calendar. Vorbim de abateri termice semnificative la nivelul întregii țări, de 5 până la 6 grade Celsius, cu cele mai mari abateri în jumătatea estică a țării”, a explicat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Directorul ANM a subliniat că aceste valori ridicate se reflectă deja în datele înregistrate la nivel național: „În această dimineață am înregistrat, la 43 de stații meteorologice, cele mai ridicate temperaturi minime pentru dimineața de 26 ianuarie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”.

Potrivit estimărilor, temperaturile vor continua să crească ușor până la finalul lunii.

„Dacă ieri am avut maxime de până la 13–14 grade Celsius în partea de vest a țării, astăzi așteptăm chiar valori de 15–16 grade Celsius”, a mai spus Elena Mateescu, adăugând că maximele vor ajunge la 14–15 grade în multe regiuni, iar în Capitală sunt așteptate valori de 10–11 grade Celsius.

Cod galben de ploi. Lapoviță în unele zone

cod galben porto26ian
Foto: ANM

ANM a emis o avertizare cod galben de ploi pentru perioada 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00. În acest interval, se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei. În zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, precipitațiile vor fi mixte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Cantitățile de apă vor ajunge la 30–40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Ninsori și vânt puternic la munte

În același timp, șefa ANM a atras atenția că vremea va avea și manifestări severe, în special la munte.

„Vorbim de o probabilitate ca la munte să înregistrăm precipitații mixte, iar la altitudini mari ninsori cu strat de zăpadă. Cantitățile de apă vor fi de 10–15 litri pe metru pătrat, iar în Carpații Meridionali sau în dealurile sudice pot ajunge la 25–40 de litri pe metru pătrat”, a declarat Mateescu.

„Vântul va avea intensificări importante, în special în zonele montane. Rafalele vor depăși 80–100 de kilometri pe oră, mai ales la munte, unde va viscoli ninsoarea. În restul țării, viteza vântului va ajunge la 40–50 de kilometri pe oră”, a mai spus directorul ANM.

În ceea ce privește temperaturile minime din următoarea perioadă, acestea vor continua să crească.

„Este posibil ca, în următoarele nopți și dimineți, treptat, minimele să devină pozitive în cea mai mare parte a țării, exceptând depresiunile, unde valorile vor rămâne negative, în jur de minus 5 – minus 6 grade Celsius”, a explicat Mateescu.

Referindu-se la luna februarie, directorul ANM a amintit că aceasta este, în mod tradițional, o lună de iarnă autentică, însă începutul ar putea fi mai blând.

„Chiar dacă estimările arată că cel puțin prima decadă a lunii februarie va fi mai caldă decât în mod obișnuit și cu cantități mai mari de precipitații, predominant sub formă de ploaie în zonele joase de relief și ninsori la munte, după data de 15 februarie este posibil să ne apropiem de normalul termic”, a concluzionat Elena Mateescu.

Cod portocaliu de viscol în 6 județe

ANM a emis o avertizare cod portocaliu de ploi pentru perioada 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00. În acest interval,  în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

Se vor acumula cantități de apă de 60-80 l/mp. La altitudini de peste 1.700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30-40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 de metri.

Citește și:

Românii fug de iarna din țară și aleg concedii pe plajă, la soare. Care sunt principalele destinații de vacanță, pe început de an

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ger frig termometru gettyimages
Gerul revine în România: ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Cod galben în nordul și estul Moldovei. Când va dura episodul de vreme rea
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic
un barbat merge prin viscol
Cum vor fi temperaturile la început de an. ANM: după zile cu ger, vremea se încălzește. Unele zone din țară vor fi lovite de viscol
avion care vine la aterizare pe vant puternic
Aterizări pe vreme extremă. Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vântului puternic. Ce se întâmplă cu zborurile
Recomandările redacţiei
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15...
Dronă Shahed
Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink...
iran - sua - panou Piața Enghelab
„Cine seamănă vânt va culege furtună”. Iranul avertizează Statele...
Ultimele știri
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc
Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Deținătoarea trofeului, OUT de la Australian Open!
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat