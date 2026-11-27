Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de atenţionări Cod galben de ninsori şi vânt, ce vizează mai multe judeţe şi Municipiul Bucureşti, în weekend.

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 2:00 - 15:00, va fi în vigoare un prim Cod galben de vreme rea, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Moldovei. În aceste zone, vântul se va intensifica, cu rafale de 50 - 70 km/h, iar în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila va ninge slab, dar viscolit, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Judeţele vizate de atenţionare sunt: Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

De asemenea, în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Moldovei, cu rafale de 50 - 70 km/h.

În acelaşi timp, în judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Municipiul Bucureşti şi, local, în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5 - 15 l/mp şi izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Pe parcursul aceleiaşi perioade, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt va ninge consistent şi se va depune strat de zăpadă de 15 - 20 de cm, pe arii restrânse de peste 25 cm (echivalent în apă de 20 - 35 l/mp).

Temporar, vântul se va intensifica cu rafale de 45 - 50 km/h, va viscoli ninsoarea şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

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De asemenea, vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, până duminică 29 noiembrie, ora 20:00, este în vigoare o informare meteo de precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ninsori viscolite, răcire accentuată în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4...8 cm).

Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge și în regiunile sudice, iar în Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5...10 cm și izolat peste 15 cm).

La munte va continua sa ningă și îndeosebi în Carpații Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5 ...10 cm.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (spre -6 grade).

Vremea în București

Vineri, vremea va fi predominant închisă și, mai ales seara și noaptea, temporar va ploua (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții (viteze de 50...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 1...2 grade.

Sâmbătă, vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales ziua, vor fi precipitații (cantități de apă de 3...6 l/mp). La început va ploua, dar din orele amiezii, treptat va predomina ninsoarea și se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50...60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura va scădea continuu, de la 2...3 grade la începutul zilei (temperatura maximă), spre -4...-3 grade la sfârșitul nopții (temperatura minimă).

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad. În intervalul 27 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru precipitații mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori viscolite.

În intervalul 28 noiembrie, ora 02 - 28 noiembrie, ora 15, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

În intervalul 28 noiembrie, ora 15 - 29 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

Editor : A.P.