HARTĂ Alerte de vreme extremă. Meteorologii au prelungit Codul roșu de caniculă și anunță ploi și vijelii în mare parte a țării

Şapte judeţe rămân sub avertizare Cod roşu de caniculă extremă până vineri dimineaţa și mare parte din țară va fi sub Cod portocaliu de caniculă, anunță Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astăzi, mare parte a țării se află sub cod portocaliu de ploi și vijelii, anunță meteorologii.

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat pentru Digi24, cum va evolua vremea în aceste zile.

„O zi caldă din perspectiva valului de căldură persistent și intens. Rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologic că de Cod galben, portocaliu și roșu. Arealele deja se cunosc, având în vedere faptul că și ieri aceeași arie de reprezentativitate a adus în partea de vest a țării cele mai ridicate temperaturi, 40-41°, în timp ce în aria de Cod portocaliu, inclusiv în Capitală, 37°, în aria de Cod galben valori de asemenea de 36°, temperaturi resimțite 43°. Cele mai ridicate în vest, 41° în Capitală. Vorbim de valori care pe parcursul zilei de azi vor confirma persistența și intensitatea acestui val de căldură. Nu în ultimul rând, indicele temperatură-umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități în bună parte din țară, iar noaptea va fi una tropicală, cu valori de până la 25°C, cele mai ridicate, de asemenea, în Dealurile de Vest.

Pe de altă parte, și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția pentru că, începând din această după-amiază, vorbim atât de un Cod galben, cât și de un Cod portocaliu. Aria de cod portocaliu vizează în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei, dar și local Carpații Orientali și Meridionali. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90km/h averse cu caracter torențial, cantități de apă ce pot depăși 25-40 l/m², izolat peste 50l/m². Iar în aria de cod galben de asemenea vând cu rafale de 50-70km/h și cantități de apă de 15-20l/m², în zona montană posibil 30-50l/m². Iar pentru ziua de mâine am restrâns aria be cod pentru valul de căldură mai menținem doar cele trei județe Caraș-Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38°C. De asemenea un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36°, totodată și fenomenele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine,” a precizat Elena Mateescu.

Cod roșu de caniculă

Potrivit meteorologilor, în intervalul 6 august, ora 10:00 - 7 august, ora 10:00, în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin, valul de căldură intens va persista şi vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade în judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, respectiv de de 39- 41 de grade în judeţele Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

În acelaşi timp, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24 - 25 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu de caniculă

De joi, ora 10, până vineri, ora 10, Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi sub un val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Joi, valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Joi (6 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29...30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod portocaliu de ploi și vijelii

Joi, de la ora 12 până la ora 23, este în vigoare un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.

În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70...90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Tot joi, de la ora 12 până la ora 23, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.

Vremea în București

Joi, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50...70 km/h, iar cu o probabilitate mare în intervalul orar 15-18, de peste 80 km/h. Vor fi averse (cantități de apă de 5...15 l/mp, posibil peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice.

Vineri, valul de căldură va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului (viteze de 40...45 km/h), averse (cantitate de apă de 2...5 l/mp) și descărcări electrice.

Sâmbătă, valul de căldură va continua să persiste și disconfortul termic se va menține accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în jurul a 5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...50 km/h).

În intervalul 06 august, ora 10 - 09 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale și instabilitate atmosferică.

În intervalul 06 august, ora 10 - 07 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

În intervalul 06 august, ora 12 - 06 august, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

În intervalul 07 august, ora 10 - 08 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Editor : A.P.