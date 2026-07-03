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Video Alertele de vreme rea au fost extinse: ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni. Cum va fi vremea în weekend HARTĂ

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ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Foto: Profimedia
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Cod galben și portocaliu de furtuni Avertizări pentru ziua de sâmbătă Cod galben de vânt Cum va fi în București Vremea săptămâna viitoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile pe parcursul zilei de vineri și până sâmbătă. Meteorologii anunță vijelii, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în numeroase regiuni ale țării, iar pentru sâmbătă este în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului.

Cod galben și portocaliu de furtuni

ANM a emis un cod galben care este valabil vineri, între orele 10:00 și 17:00, pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și zona Carpaților Orientali și Meridionali.

Potrivit ANM, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”.

Meteorologii precizează că rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h, iar izolat vor depăși 80 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Tot vineri, între orele 12:00 și 17:00, este în vigoare un cod portocaliu pentru sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali.

„În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice”, transmite ANM.

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 50-60 l/mp.

Foto: ANM

Avertizări pentru ziua de sâmbătă

Un nou cod galben intră în vigoare vineri, la ora 17:00, și este valabil până sâmbătă, la ora 08:00, pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei.

Potrivit meteorologilor, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”.

Rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, cu valori ce vor depăși local 30 l/mp.

În același timp, vineri, între orele 17:00 și 22:00, Carpații Orientali și Meridionali se vor afla sub cod portocaliu de ploi torențiale.

„În Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, potrivit ANM.

Foto: ANM

Cod galben de vânt

Pentru sâmbătă, între orele 08:00 și 23:00, ANM a emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

„În intervalul menționat, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h”, arată avertizarea.

Meteorologii mai precizează că pe parcursul zilei de sâmbătă vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, local în Muntenia, chiar dacă pentru aceste zone nu au fost emise alte avertizări.

Foto: ANM

Cum va fi în București

Meteorologii prognozează o vreme în general instabilă în zona Municipiului Bucureşti, vineri şi sâmbătă, ce se va manifesta prin averse torenţiale, vijelii şi descărcări electrice.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 3 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 10:00, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi averse torenţiale (5 - 15 litri/mp şi izolat peste 20 litri/mp), frecvente descărcări electrice şi intensificări ale vântului (viteze de 50 - 70 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 17- 18 grade Celsius.

De asemenea, sâmbătă, între orele 10:00 - 23:00, valorile termice vor scădea faţă de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi averse (cantităţi de apă în general de 5 - 15 litri/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului (40 - 50 km/h). Temperatura maximă va fi de 24 - 25 de grade.

Municipiul Bucureşti se va afla, vineri, în intervalul orar 10:00 - 17:00, sub o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici şi posibil medii dimensiuni, iar în perioada 3 iulie, ora 17:00 - 4 iulie, ora 8:00, sub al doilea cod galben de vreme rea. 

Vremea săptămâna viitoare

Elena Mateescu, director ANM, a declarat vineri, în direct la Digi24, că săptămâna viitoare vor fi „valori ușor mai coborâte decât normalul perioadei din calendar. (...) Între 22 până la cel mult 30-31°C, valori mai coborâte, în condițiile în care în luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35°C”.

„O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării”, a precizat ea.

Meteorologul a anunțat și că sunt așteptate și avertizări de tipul now-casting.

„Nu excludem ca și pe parcursul zilei de azi, mai ales în zonele avertizate de cod portocaliu, să intervenim cu astfel de atenționări, dar și în aria de cod galben”, a precizat Mateescu. 

Editor : C.S.

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