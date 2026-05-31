HARTĂ. Avertizare de furtuni cu tunete și grindină în aproape toată țara. Când se strică vremea

femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
Avertizare meteo de ploi și vijelii. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Luni: Cod galben de furtuni Prognoză specială pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme rea, începând de duminică, urmând ca luni, aproape toată ţara se să afle sub atenţionare Cod galben de furtuni. În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări şi condiţii de grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00.

„Duminică (31 mai) vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h, precum şi în zona montană înaltă cu rafale de 60...80 km/h. După-amiază şi seara în zona Carpaţilor Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii şi grindină. Pe arii restrânse vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp”, a anunțat ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Astfel, vântul va avea intensificări în sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Luni: Cod galben de furtuni

ANM a emis, de asemenea, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate, care este valabilă de luni, de la ora 12.00, până marţi, la ora 10.00.

„Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi pe spaţii mici de 40...50 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Prognoză specială pentru București

În zona municipiului Bucureşti, duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza şi seara când vor fi perioade cu averse (4...6 l/mp şi izolat posibil peste 10 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiţii de grindină.

Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

Luni, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade.

