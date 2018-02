HARTĂ. „Bestia Estului” se dezlănțuie. Cum sunt resimțite temperaturile din cauza vântului

Cu trei zile înaintea venirii primăverii calendaristice, România se confruntă cu un episod de iarnă violentă. Toată ţara este sub avertizări de ger, ninsori şi viscol. Iarna este adusă de o furtună polară care vine peste Europa din zona siberiană. De altfel, în vestul continentului, noul episod de ninsori, viscol şi ger este denumit „Bestia din Est”. Va ajunge și în vest în zilele următoare, după ce va traversa Balcanii. În nordul Greciei este deja cod portocaliu de ninsori, la fel ca şi în Bulgaria şi în Serbia. În România, dimineaţa a venit cu ger în mai bine de jumătate din judeţele ţării. Cel mai frig este în Moldova, unde temperaturile au coborât la minus 18 grade în Iaşi şi Botoşani.

(Clic pe imagine pentru a mări harta)

Site-ul Administrației Naționale de Meteorologie prezintă o hartă și în funcție de indicele de răcire. Potrivit acestei hărți, există o zonă din România unde, din cauza vântului, frigul s-a simțit ca o temperatură de minus 49 de grade:

(Clic pe imagine pentru a mări harta)

Indicele de răcire reprezintă o măsură a temperaturii resimțite și depinde de temperatura aerului și de viteza vântului. Există o formulă matematică de calculare a acestui indice, care a fost concepută pornind de la analiza modului în care, în situații de temperaturi scăzute și vânt intens, stratul termic protector existent în jurul corpului uman este distrus. Astfel, temperatura corpului devine mai apropiată de cea a aerului înconjurător, iar senzația de frig va fi mai puternică. În situațiile în care temperatura aerului are valori extrem de scăzute (sub -20 de grade) sau când indicele de răcire coboară sub pragul valoric de -32, se aplică Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate.

Situaţia se anunţă dificilă pentru 12 judeţe din sudul ţării şi Capitala, unde codul portocaliu de ger se suprapune, de luni dimineaţă, cu cel de precipitaţii însoţite de vânt, care poate ajunge la 70 de kilometri pe oră. În alte 10 judeţe, va ninge, va bate vântul cu peste 50 de kilometri pe oră şi va fi foarte frig.

De altfel, o avertizare de cod portocaliu de ger vizează 28 de judeţe din estul, sudul şi centrul ţării şi va expira abia pe 1 martie. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a mobilizat peste 5.000 de pompieri, pregătiţi să intervină în această perioadă cu 3.000 de utilaje.

Potrivit meteorologilor, frigul va persista până joi, interval în care temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între -12 şi -8 grade, iar cele minime vor coborî până la -22 de grade.

Şcolile din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dolj vor fi închise luni şi marţi, în timp ce în judeţul Constanţa cursurile vor fi suspendate doar luni.

În schimb, în ciuda gerului, elevii sunt aşteptaţi la şcoală în toate judeţele din Moldova. Singurii care stau acasă sunt studenţii din Suceava.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), avertizarea cod portocaliu de ninsori şi viscol intră în vigoare luni la ora 10.00, fiind valabilă până marţi, la ora 14.00.

În acest interval, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Constanţa şi Tulcea, vântul va avea intensificări susţinute, cu rafale de 55-65 de kilometri pe oră, local peste 70 de kilometri pe oră şi vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolită, determinând scăderea vizibilităţii sub 50 de metri.

De asemenea, pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, începând de luni, de la ora 7.00 şi până la ora 23.00 este valabilă o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol, urmând să se depună strat de zăpadă de peste 30-40 de centimetri, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, temporar viscolind ninsoarea.