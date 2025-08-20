HARTĂ Cod galben de caniculă în 11 județe și în București: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă joi în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei.

ANM a emis o atenţionare cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă joi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa.

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice”, au transmis meteorologii.

În noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a ţării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri, vor fi caniculă şi disconfort termic ridicat în sudul şi sud-estul teritoriului.

În zona municipiului Bucureşti, vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, în creştere faţă de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Foto: ANM

Editor : C.S.