HARTĂ Cod galben de caniculă în 15 județe: temperaturile urcă până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe. De asemenea, meteorologii informează că sâmbătă va fi caniculă în 10 județe din nord-vestul țării.

Meteorologii anunță că vineri, în intervalul 12-21, va intra în vigoare un cod galben de caniculă. Astfel, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, informează ANM.

Cod galben sâmbătă

De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă valabil sâmbătă, tot între 12-21, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei.

În zonele menționate se va menține valul de căldură, astfel că „vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, avertizează ANM.

Vremea în București

În Capitală, vineri, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și trecător moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în București vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade.

De asemenea, meteorologii informează că în intervalul 05 septembrie, ora 12 - 05 septembrie, ora 21, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general.

Totodată, aceștia precizează că nici în intervalul 06 septembrie, ora 12 - 06 septembrie, ora 21, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general.

