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Video HARTĂ Cod galben de caniculă și furtuni în România: ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi torențiale și vijelii

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vreme extreme vijelii canicula
România, între ploi torențiale și caniculă. Foto: Colaj GettyImages
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Din articol
Cum va fi vremea în București

Noi atenționări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică au fost emise de Administrația Națională de Meteorologie. În timp ce mai multe județe și Capitala se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, manifestări de instabilitate atmosferică și averse torențiale se vor semnala în cea mai mare parte a țării, cu precădere în partea de sud-vest, sud, centru și nord a teritoriului.

Primul cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat a intrat în vigoare astăzi, 25 august, și va fi valabil până la ora 22.00. Conform ANM, în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade. 

canicula 25 august
Județele aflate marți, 25 august, sub cod galben de caniculă. Foto: ANM

Tot astăzi, de la ora 16.00, și până miercuri dimineață, 26 august, la ora 08.00, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 - 50 l/mp. 

furtuni - 25 august
Județele aflate până miercuri, 26 august, sub atenționare cod galben de furtuni. Foto: ANM

Miercuri, 26 august, până la ora 23.00, va fi în vigoare o altă atenționare cod galben de furtuni.

furtuni - 26 august
Județele aflate miercuri, 26 august, sub atenționare cod galben de furtuni. Foto: ANM

Potrivit ANM, în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 - 40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.  

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va menține călduroasă marți, 25 august, caniculară după-amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 34 - 35 de grade. Cerul va fi variabil, iar noaptea va avea înnorări accentuate și vor fi perioade cu averse (cantități de apă în general de 5 - 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze de 40 - 45 km/h). Temperatura minimă va fi de 17 - 19 grade.

Marți, în municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. 

Miercuri, 26 august, valorile termice vor scădea, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, trecător va ploua slab (cantități de apă de 2 - 5 l/mp) și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 40 - 45 km/h).

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Editor : A.M.G.

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