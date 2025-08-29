Live TV

HARTĂ Cod galben de caniculă: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea în București

om care da cu apa pe el
Foto: Getty Images
Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi avertizări cod galben de caniculă valabile vineri și sâmbătă în mai multe județe din vestul și din sudul țării. 

ANM a emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă vineri între 12-21, în județele Timiș, Arad și Bihor.

Astfel, vineri, în zonele menționate vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

harta 29
Foto: ANM

De asemenea, meteorologii avertizează că sâmbătă va intra în vigoare un cod galben de caniculă, valabil între 12-21 în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și în municipiul București.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade.

Foto: ANM

Vremea în București

Vineri, în Capitală valorile termice vor crește ușor, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Sâmbătă, vremea va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel că ni dicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. 

ANM avertizează că în intervalul 29 august, ora 12 - 30 august, ora 12, municipiul București nu se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice.

Meteorologii informează și că sâmbătă municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic.

