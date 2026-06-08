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HARTĂ Cod galben de ploi torențiale pentru mai multe zone din țară. Zonele vizate de instabilitate atmosferică

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabile astăzi și mâine, pentru mai multe zone din țară.

Astfel, de la ora 12.00 și până la ora 21.00, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.

În același interval de timp, local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Mâine, între orele 12.00 și 23.00, în Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Meteorologii anunță și o răcire a vremii, de la mijlocul acestei săptămâni, și mai multe precipitații.

„Ne așteptăm mai ales începând de joi, când vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă. Debutul săptămânii, astăzi, din punct de vedere termic, valori de până la 31de grade în partea de vest, sud-vest a țării, marți și miercuri, în creștere miercuri până la 33 de grade tot în jumătatea vestică, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire a valorilor termice până maxime până la 24-25 de grade, exceptând zona Bărăganului și a Dobrogei, acolo unde valorile vor mai atinge 30 de grade”, a spus Elena Mateescu, directoarea ANM, la Digi24.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru Capitală, valabilă până mâine seară.

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse, (în general 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi posibile vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni, potrivit ANM.

Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Mâine, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade.

În intervalul 08 iunie, ora 12 - 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Editor : M.B.

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