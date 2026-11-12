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HARTĂ Cod portocaliu de ploi, ninsoare la munte, temperaturi în scădere bruscă în toată țara. Prognoza anunțată de meteorologi

Data publicării:
toamna meteo vreme frig
Foto: Getty Images
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Din articol
Cum va fi vremea în București

Se anunță un sfârșit de săptămână cu vreme severă în toată țara. Mai întâi, ploile vor aduce cantități mari de apă, apoi temperaturile vor scădea brusc, iar vântul va sufla cu putere și va accentua senzația de frig. Duminică, de exemplu, vor fi cel mult 12 grade la nivel național. Meteorologii au emis cod portocaliu și cod galben de ploi pentru vestul și nord-vestul țării. În București, vremea se încălzește în mod neobișnuit până mâine, dar în weekend va fi frig.

Potrivit ANM, în intervalul 12 noiembrie, ora 10:00 – 14 noiembrie, ora 20:00, temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm).

Local, cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat, vor depăși 80 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

În perioada 12 noiembrie, ora 10:00 – 13 noiembrie, ora 10:00, în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali va ploua. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp. Pentru acest interval a fost emis cod galben.

De asemenea, ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ în Munții Apuseni.

Până vineri dimineață, „în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 50...80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp”, spun meteorologii.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru Capitală.

Până mâine, vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea înnorări temporare și îndeosebi în a doua parte a intervalului vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 8...11 grade.

Mâine, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 24..25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10...20 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40...50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7...9 grade.

Sâmbătă, în schimb, vremea se va răci accentuat, astfel că temperatura maximă va fi de 9...10 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua slab (se vor acumula cantități de apă în general de 3...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

În intervalul 12 noiembrie, ora 10 - 14 noiembrie, ora 20 pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și răcire accentuată a vremii, precizează ANM.

Editor : M.B.

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