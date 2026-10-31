Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 31 octombrie, avertizări cod portocaliu și cod galben de ploi abundente și ninsori, valabile în mai multe regiuni ale țării până luni dimineață. În unele zone, cantitățile de apă vor ajunge la 70 de litri pe metru pătrat, în timp ce la munte se va depune un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 80 km/h pe creste.

Potrivit ANM, în intervalul 31 octombrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 10:00, vor fi precipitații moderate cantitativ în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10 și 25 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri.

Duminică, 1 noiembrie, și în noaptea de duminică spre luni, vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Meteorologii precizează că ploile vor continua în regiunile sudice și sud-vestice până la mijlocul săptămânii viitoare.

Cod galben de ploi și ninsori până duminică dimineață

O primă atenționare cod galben este valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10:00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10:00.

Foto: ANM

În acest interval, în zonele montane și submontane ale județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova vor fi ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25-40 l/mp și, izolat, de peste 45-50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă depus va avea grosimi de 15-30 de centimetri.

Cod portocaliu de ploi abundente în Mehedinți și Gorj

De duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00, intră în vigoare o avertizare cod portocaliu de ploi importante cantitativ.

Sunt vizate zonele montane și submontane ale județelor Mehedinți și Gorj, la altitudini mai mici de 1.700 de metri.

Foto: ANM

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de 50-70 l/mp.

În același interval, 1 noiembrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare și o avertizare cod galben de precipitații abundente.

Aceasta vizează județele Dolj, Olt și Vâlcea, zonele joase ale județelor Mehedinți și Gorj, precum și zonele montane ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara.

În aceste regiuni vor fi ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25-35 l/mp, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp.

Totodată, în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 15-30 de centimetri.

Cum va fi vremea în București

ANM a emis și o prognoză specială pentru Capitală, valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

De sâmbătă până duminică, la ora 08:00, vremea va fi închisă și va ploua, fiind estimate cantități de apă de 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius, sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Minima va fi de 8-9 grade.

Duminică, vremea se va menține închisă, iar ploile vor reveni mai ales spre seară și în cursul nopții. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade, iar cea minimă va coborî la 6-7 grade Celsius.

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

Editor : Ș.A.