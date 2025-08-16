Live TV

HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de ploi

Data publicării:
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
Avertizări de vreme rea. Foto: Getty Images
Din articol
Cod galben de furtuni

Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află, sâmbătă, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt anunțate ploi şi vijelii în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.

O avertizare cod portocaliu este valabilă sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21, în judeţele judeţele Bihor, Arad, Timiş, unde sunt anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat.

„Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade”, anunţă ANM.

În acelaşi interval este valabilă o avertizare cod galben, fiind anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei.

„Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde va fi caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

harta 16 1
Foto: ANM

De asemenea, a fost emis și un cod galben de caniculă valabil duminică între 12-21 în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde „va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade, potrivit meteorologilor. 

Foto: ANM

Cod galben de furtuni

Duminică, în intervalul orar 13:00 – 21:00, va fi in vigoare o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică, în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40...50 l/mp”, precizează ANM.

Astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse şi în Banat, Crişana şi în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei.

Foto: ANM

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică care va intra în vigoare duminică la ora 21 și va fi valabil până luni dimineața la 10:00.

Astfel, „în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp”, anunță ANM.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică pe arii restrânse și în restul teritoriului.

harta 16 4
Foto: ANM

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
profimedia-1029620927
3
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
5
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski la birou
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va...
profimedia-1029625023
În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu...
Ultimele știri
Votul prin corespondență, discutat de Trump cu Putin. Ce i-ar fi spus liderul rus președintelui american despre această procedură
România aduce tot mai mulți fugari în țară. Marii corupți rămân însă greu de extrădat
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soare la fantanile arteziene din piata unirii din bucuresti
Cum va fi vremea în București în acest weekend prelungit. Noi avertizări meteorologice
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod portocaliu și galben pentru weekend. Care sunt zonele afectate
ROMANIA BUCHAREST vreme meteo HOT WEATHER
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce schimbări meteo aduce începutul lunii septembrie
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
Alertă meteo: canicula persistă și se extinde în mai multe județe. Vor fi temperaturi de 37°C la umbră. Vremea în București
umbrela si soare
Alertă de caniculă în jumătate de țară: a fost emis cod galben. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Cum va fi vremea în București
Partenerii noștri
Pe Roz
Motivul din spatele remarcilor jignitoare ale prințului Andrew la adresa lui Kate Middleton. Prințul William...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că...
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Kate Middleton e piele și os! Spune că a depășit boala, dar adevărul este altul: „A ajuns la 40 de kilograme...
Digi FM
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin: "Multe indicii care...
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Digi FM
Pamela Anderson și Liam Neeson au avut "chimie instantanee". Omul care i-a văzut la lucru: "S-au plăcut...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...