HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis de meteorologi pentru două zone din țară

Data publicării:
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
Foto: Shutterstock
Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis două avertizări cod galben de vânt puternic, pentru astăzi și mâine. Sunt afectate atât județe din sudul țării, cât și din est.


Astfel, de la ora 12.00 până la ora 21.00, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar la munte de peste 70...80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri, avertizează ANM.

De asemenea, mâine de la ora 10.00 și până la ora 21.00 vor fi intensificări ale vântului în estul țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Cum va fi vremea în București

Vremea se va răci și în Capitală astăzi, astfel că valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Joi, însă, vremea redevine frumoasă, iar valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade.

