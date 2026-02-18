Live TV

HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine. Zonele în care va mai ninge și va fi viscol

Data actualizării: Data publicării:
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
Meteorologii anunță ninsori și viscol. Foto: Inquam Photos / Costin Dincă
Din articol
Zonele afectate de codul portocaliu

ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.

Astfel, până mâine dimineață la ora 10:00, este în vigoare un cod galben de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol.

Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10...20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului, potrivit ANM.

În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/h.

De asemenea, până la ora 23.00 este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

Zonele afectate de codul portocaliu

Până la ora 16.00 rămân sun cod portocaliu de ninsoare și strat consistent de zăpadă județul Ilfov și municipiul București.

Aici va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

De asemenea, până la ora 23.00 va fi cod portocaliu de ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța.

Potrivit meteorologilor, va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20...25 cm (echivalent în apă de 20...25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60...80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.

De asemenea, de la ora 23.00 și până mâine dimineață la ora 10:00 va fi cod galben de ninsori viscolite în estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură.

Va ninge viscolit, condiții în care vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70...90 km/h, potrivit ANM.

Editor : M.B.

