HARTĂ Meteorologii au actualizat codurile de ploi, vijelii și vreme rece. E vizată aproape toată țara

People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Foto: Profimedia
ANM anunță o răcire accentuată a vremii în toată țara, până pe 14 mai. Aproape tot teritoriul României este vizat de un cod galben de ploi și intensificări ale vântului.

Avertizarea meteo cod galben este valabilă până această noapte și vizează Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și zona de munte.

Vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50...60 km/h și izolat de 70...90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de 30...40 l/mp, potrivit ANM.

Pentru această noapte, meteorologii anunță un cod galben de vânt în jumătate din țară.

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru București.

Vremea va fi în general instabilă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină. Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, iar spre dimineață vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...60. km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

