HARTĂ Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea, cu vijelii și ploi: ANM anunță cod galben de furtuni în opt județe

Data publicării:
furtuna
Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare cod galben de averse însemnate cantitativ pentru opt judeţe, valabilă vineri, până la ora 22:00.

Potrivit sursei citate, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

Sunt vizat de atenţionare judeţele Prahova, Buzău, Vrancea şi Galaţi, integral, şi, parţial, Covasna, Braşov, Argeş şi Dâmboviţa.

De asemenea, până sâmbătă, la ora 2:00, este în vigoare o informare de ploi însemnate cantitativ. ANM informează că vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp. 

Foto: ANM

