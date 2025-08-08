HARTĂ Noi alerte de caniculă. ANM a emis cod portocaliu și galben: temperaturile urcă până la 39 de grade. Care sunt zonele vizate

Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni.

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil sâmbătă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În zonele menționate va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grade.

Foto: ANM



Cod portocaliu și galben de caniculă, duminică

A fost emis și un cod portocaliu de caniculă valabil pe parcursul zilei de duminică, până luni dimineața la 10. Vor fi afectate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

ANM anunță că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Meteorologii au emis și un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de duminică, până luni dimineața. Sunt vizate zonele: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Astfel, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

ANM anunță că luni canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Foto: ANM

Editor : C.S.