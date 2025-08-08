Live TV

HARTĂ Noi alerte de caniculă. ANM a emis cod portocaliu și galben: temperaturile urcă până la 39 de grade. Care sunt zonele vizate

Data publicării:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe județe din țară. Foto: Getty Images
Din articol
 Cod portocaliu și galben de caniculă, duminică 

Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni.

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil sâmbătă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. În zonele menționate va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grade.

harta 1 8
Foto: ANM


 Cod portocaliu și galben de caniculă, duminică 

A fost emis și un cod portocaliu de caniculă valabil pe parcursul zilei de duminică, până luni dimineața la 10.  Vor fi afectate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

ANM anunță că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Meteorologii au emis și un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de duminică, până luni dimineața. Sunt vizate zonele: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. 

Astfel, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

ANM anunță că luni canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

harta 2 8
Foto: ANM

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
politist
4
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
pension
Guvernul Bolojan aprobă azi modificările la Pilonul 2 de Pensii: cei...
romsilva sigla
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo...
Ultimele știri
Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu
MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine
Trump anunță semnarea unui acord de pace la Washington între Armenia și Azerbaidjan. „Acest lucru se întâmplă datorită mie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie care bea apă
Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară
valuri
VIDEO Cod galben de vânt și valuri mari pe litoral. Turiștii nu au voie să intre în apă
Cât de sigure sunt trotinetele electrice pe timp de caniculă. Foto Getty Images
Pot trotinetele electrice să explodeze pe caniculă? Ce spun specialiștii: „Neglijența celor care le folosesc este îngrijorătoare”
viitura 2
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi. Cod galben în 23 de judeţe
fulger si nori de furtună
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și Capitala, sub cod galben de caniculă HARTĂ
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Justin Bieber recunoaște că poate fi „extrem de egoist” în căsnicia cu Hailey: „Mulțumesc lui Iisus pentru...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
Actorul Dean Cain, fostul Superman, vrea să ajute la deportarea imigranților din SUA: "Voi fi învestit ca...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”