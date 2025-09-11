HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi însemnate cantitativ până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă avertizare cod galben.

„În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în București

Vremea se răcoreşte în Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, iar cerul va fi temporar noros, fiind semnalate averse în special pe timpul nopţilor, conform prognozei publicate, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros şi, îndeosebi noaptea, vor fi averse moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 - 29 de grade, în timp ce minima va ajunge la 17 - 18 grade.

De asemenea, vineri, între orele 9:00 - 20:00, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros şi vor mai fi averse (în general de 5 - 10 litri de apă/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi de 24 - 25 de grade.

Meteorologii precizează că, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 20:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice ce vizează ploi însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului.

Editor : C.S.