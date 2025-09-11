Live TV

HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate

Data actualizării: Data publicării:
furtuni sii semn de avertisment
Avertizare meteo de furtuni. FOTO: Shutterstock
Din articol
Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi însemnate cantitativ până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă avertizare cod galben.

„În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în București

Vremea se răcoreşte în Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, iar cerul va fi temporar noros, fiind semnalate averse în special pe timpul nopţilor, conform prognozei publicate, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros şi, îndeosebi noaptea, vor fi averse moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 - 29 de grade, în timp ce minima va ajunge la 17 - 18 grade.

De asemenea, vineri, între orele 9:00 - 20:00, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros şi vor mai fi averse (în general de 5 - 10 litri de apă/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi de 24 - 25 de grade.

Meteorologii precizează că, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 20:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice ce vizează ploi însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției...
inflatie-1536x768
Inflația a urcat la aproape 10% în luna august. Care au fost cele mai...
Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria...
Ultimele știri
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției”
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă
Rezerviștii Armatei Române din două județe, convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
om cu umbrela si furtuna
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în Capitală
fetiță cu umbrelă sărind în baltă și peisaj de toamnă
Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde sunt anunțate ploi. Prognoza până pe 6 octombrie
livadă de meri, vremea în septembrie
Prognoza meteo pe două săptămâni: vreme frumoasă și călduroasă. Când se anunță o răcire și ce șanse de ploaie există
femeie canicula caldura apa
HARTĂ Val de căldură în vestul și nord-vestul țării. ANM a emis cod galben de disconfort termic
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Donald Trump a strâns o avere colosală de când a început al doilea mandat! Câte miliarde a câștigat în 2025
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu
Digi FM
Gemenii prințesei Charlene de Monaco, adorabili în uniformele de școală. De mână și la cursuri, și în viață
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea