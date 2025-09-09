HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, valabilă în zone din 15 județe.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă marți în intervalul 10-23, în mai multe județe.

Astfel, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină.

ANM anunță că în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

Vremea în București

Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru București.

Astfel, marți, în Capitală vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 33 de grade.

Potrivit ANM, în intervalul 09 septembrie, ora 10 - 09 septembrie, ora 23, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general.

