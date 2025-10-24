Live TV

HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de vânt puternic în aproape toată țara. Cum va fi vremea în București

Data actualizării: Data publicării:
femeie cu o umbrela luata de vant
Foto: Profimedia Images
„O ușoară răcire" Cod galben de vânt puternic  Vremea în București 

Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineaţă, fiind vizate mai multe zone: Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi zonele de munte.

„O ușoară răcire”

ACTUALIZARE 10:32: Meteorologul ANM Raul Ilea a vorbit la Digi24 despre alertele de vânt puternic din țară.

Acesta a declarat că temperaturile resimțite, odată cu rafalele de vânt, vor fi „puțin mai joase față de ceea ce se va înregistra pe platformele stațiilor meteorologice, însă nu deosebit de scăzute”.

„În continuare ne situăm cu temperaturi peste cele obișnuite perioadei, atât pe parcursul acestei zile, cât și mâine”, a mai spus el. 

Meteorologul a precizat că vineri vor fi temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade Celsius, „cu cele mai ridicate valori în partea de sud a țării”, iar sâmbătă vor fi maxime între 9 și 20 de grade.

El a afirmat că pe parcursul weekendului „o să se anunțe ploi”: „Mai exact în partea de vest a țării, dar treptat să cuprindă toată țara”.

„Însă, din datele de care dispunem în acest moment, acestea sunt slabe cantitativ”, a adăugat el. 

„Temperaturile rămân peste cele normale și  sau ne așteptăm să revenim la un regim termic apropiat perioadei.

Potrivit meteorologului, în perioada următoare va fi „un regim termic apropiat perioadei, cu mici excepții în partea de vest și de sud a țării”.

„Pentru ziua de duminică temperaturile maxime vor fi între 10 și 19 grade și pe parcursul zilei de luni valori apropiate față de acestea, urmând ca de marți să se simtă o ușoară răcire de vreme, în special în regiunile extracarpatice și în centrul țării”, a precizat el. 

Cod galben de vânt puternic 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit ANM, vineri, în intervalul 10 –21, este cod galben în  Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi în zonele de munte

 „Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, a transmis ANM.

Meteorologii informează că intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40...50 km/h.

Foto: ANM

De la ora 21 până sâmbătă la ora 10, este emisă o avertizare cod galben pentru Carpaţii Orientali şi estul Carpaţilor Meridionali

„Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, au mai transmis meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, pe parcursul zilei de vineri și sâmbătă dimineața până la ora 10, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales
după-amiaza va ploua, dar spre seară și noaptea va deveni variabil. Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei când va avea viteze în general de 50...60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

De asemenea, vineri până la ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului, potrivit ANM.

Meteorologii informează că de vineri seara de la ora 21, până sâmbătă dimineața la 10, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajului de atenționare meteorologică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

