HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București

Data publicării:
femeie cu umbrela indoita
Foto: Profimedia Images
Vremea în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării.  Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic.

Astfel, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est.

„Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h”, potrivit ANM. 

A fost emisă și o avertizare cod galben de vânt puternic pentru perioada 4 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 22.

„Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90...110 km/h”, avertizează ANM. 

De asemenea, meteorologii au emis și un cod portocaliu de vânt puternic pentru județul Caraș – Severin, care va fi valabil între 4 decembrie, ora 16 – 5 decembrie, ora 10.

„În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h”, mai informează ANM. 

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, pe parcursul zilei de joi valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de de 6...7 grade.

Începând de vineri dimineața, până sâmbătă la ora 08:00, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată. Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține închisă, temporar va ploua slab, iar vântul va continua să aibă intensificări cu viteze de 45...55 km/h. Temperatura aerului va avea variații nesemnificative pe parcursul intervalului, astfel că maxima, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6...7 grade.

Meteorologii precizează că în intervalul 04 decembrie, ora 10 - 06 decembrie, ora 22, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificările de vânt.

