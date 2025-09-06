HARTĂ Val de căldură în vestul și nord-vestul țării. ANM a emis cod galben de disconfort termic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de disconfort termic pentru sâmbătă, 6 septembrie, în mai multe regiuni din vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade.

Valul de căldură se menține în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi resimțit mai ales la orele amiezii.

Foto. ANM

Meteorologii avertizează că maximele se vor situa între 30 și 34 de grade Celsius, iar umiditatea ridicată va amplifica senzația de disconfort.

Atenționarea cod galben este valabilă pe parcursul zilei de sâmbătă.

