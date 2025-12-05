Live TV

Video HARTĂ Vreme rece în România: Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a ţării. ANM anunță și ploi. Care sunt zonele vizate

Data actualizării: Data publicării:
Avertizare meteo de la ANM. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Meteorolog: „Vorbim și de precipitații, ploi slabe în general”

Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră. Meteorologul ANM Alina Șerban a spus, pentru Digi24, că „vorbim și de precipitații, ploi slabe în general”, care vor apărea astăzi în sud şi sud-vest, se vor extinde la noapte în jumătatea de sud a ţării și duminică „în aproape toate regiunile”.

Potivit ANM, în perioada 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a ţării.

„Vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru şi est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul şi sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h”, anunţă ANM.

A fost emisă o avertizare cod galben pentru perioada 5 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 23.

Foto: ANM

„Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80...110 km/h”, anunţă meteorologii.

Aceştia au emis o altă avertizazre cod galben pentru intervalul 5 decembrie, ora 23 – 6 decembrie, ora 08.

Foto: ANM

„Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul şi vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h”, au precizat meteorologii.

De asemenea, este cod galben, în intervalul 6 decembrie, ora 08 – 6 decembrie, ora 20, în Dobrogea, sudul, centrul şi estul Munteniei

„Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h”, precizează ANM.

Foto: ANM

Meteorolog: „Vorbim și de precipitații, ploi slabe în general”

Meteorologul ANM Alina Șerban a declarat, vineri, pentru Digi24:„Astăzi putem spune că vom avea o vreme vântoasă, cu vânt mai ales în jumătatea de sud a teritoriului. (...) Toate aceste fenomene se vor produce la intensitate mai mare și pe anii mai extinse, până spre seară, în jurul orei 23, după aceea se vor retrage ușor către partea de sud-est a teritoriului”.

Aceasta a precizat că „vorbim și de precipitații, ploi slabe în general astăzi, în partea de sud-vest, de sud a teritoriului, pe arii restrânse, în extindere la noapte în jumătatea de sud a țării și mâine, iar duminică, în aproape toate regiunile, ploi slabe cantitativ”.

„În zonele montane înalte vorbim în continuare de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a declarat ea.

Meteorologul precizează că de mâine vremea se va răci „în nord-estul, în estul, în sudul teritoriului, în regiunile extracarpatice din nordul Moldovei. Aerul rece va coborî spre Dobrogea, Muntenia, Oltenia, astfel încât temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse de la 3-4° în nordul Moldovei, la cel mult 6-7-8 grade în partea de sud a teritoriului”.

Aceasta a adăugat că în celelalte regiuni „vom avea temperaturi maxime de 10, ușor peste 10°”. 

„Sub incidența codului galben va intra și zona Capitalei, astfel încât vom avea și aici intensificări ale vântului cu rafale de 50-55km/h atât astăzi, cât și la noapte, cât și în prima parte a zilei de mâine, în condițiile în care vorbim de un cer mai mult noros, o temperatură potrivită pentru această perioadă din an 10-11°, dar în scădere în zilele următoare”, a afirmat meteorologul.

„Mâine cel mult 6-7° în zona Capitalei, în condițiile în care va începe și ploaia, însă ploaie slabă cantitativ”, a mai menționat ea. 

