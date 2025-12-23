Live TV

om in vant si ninsoare
Meteorologii au emis avertizări meteo de ploi, ninsori și vânt puternic. FOTO cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Cod galben de ninsori viscolite „Proces de răcire" Vremea în București

Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Totodată, 19 judeţe se vor afla sub cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei. În Bucureşti, vremea va fi închisă, iar miercuri seară vor începe ninsorile.

Meteorologii au emis o informare de vânt puternic, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii și ger, care va fi valabilă începând de marți de la ora 18:00 până pe 26 decembrie la ora 10:00. 

Astfel, în intervalul menționat, „vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge”.

„Cantitățile de apă vor fi de 5...15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15...25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ”, precizează ANM.

De asemenea, meteorologii informează că pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

„Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea”, mai avertizează meteorologii.

Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

„Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade)”, informează ANM. 

Cod galben de ninsori viscolite

A fost emisă și o avertizare cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei, valabilă între 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20.

Astfel, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50...70 km/h.

„În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m”, precizează meteorologii.

„În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm”, mai informează ANM. 

Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș, potrivit meteorologilor. 

Foto: ANM

„Proces de răcire”

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat la Digi24 că „aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării”.

De asemenea, meteorologul a menționat că „vremea intră într-un proces de răcire, o răcire care va fi semnificativă în partea de sud și de est a țării, unde în ziua de Crăciun maximele se vor situa doar între -5 și 2 grade, urmând ca în noaptea dintre 25 și 26 decembrie să fie ger”.

Aceasta a mai menționat că în general stratul de zăpadă „nu va fi semnificativ”.

„O atenție deosebită trebuie acordată părții de sud-vest a țării. Oltenia, în special, este zona care poate înregistra un strat mai important de zăpadă”, a menționat ea.

„Trebuie să ținem cont însă că este prima ninsoare, solul este încă destul de cald, deci nu este un strat de zăpadă care să aibă șanse să reziste foarte mult, însă sigur vor fi intervale în care în această perioadă trebuie să fim mai precauți pentru că, așa cum spuneam, ninsoarea se va asocia și cu vânt și cu reducerea vizibilității”, a mai precizat aceasta. 

Vremea în București

Meteorologii anunţă ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului, iar stratul de zăpadă estimat este de 3...6 cm şi vor fi condiţii de polei, potrivit prognozei speciale publicate marţi.

Astfel, marţi, vremea va fi închisă la Bucureşti, dar cu valori termice uşor mai mari decât în mod obişnuit la această dată. Trecător vor fi condiţii, ziua de burniţă şi noaptea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări îndeosebi în a doua parte a nopţii (rafale de 30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Miercuri, vremea va fi închisă şi vântoasă, astfel că senzaţia de frig va fi amplificată. Vor fi precipitaţii, ziua sub formă de ploaie, spre seară acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiţii de polei. Stratul de zăpadă estimat, cu grosimi variabile, va fi de 3...6 cm. Vântul va avea intensificări (rafale de 50...60 km/h), astfel că noaptea temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad.

Joi, vremea se va răci semnificativ şi va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab şi se vor mai depune 1...2 cm, astfel încât grosimea stratului de zăpadă va fi de 5...8 cm. Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45...55 km/h în primele ore ale intervalului, amplificând senzaţia de frig. Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20...30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

În intervalul 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite şi polei. 

