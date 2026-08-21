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HARTĂ Zile de foc în România: Temperaturi de până la 40 de grade și cod portocaliu în mai multe regiuni. Anunțul ANM

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canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
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Din articol
Variațiile de temperatură de la o zi la alta vor fi semnificative Vremea în București

Codul portocaliu de caniculă, valabil vineri în peste jumătate de ţară, se va restrânge sâmbătă şi va afecta judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Botoşani şi Iaşi. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat pentru Digi24 la ce să ne așteptăm de la vreme în zilele care urmează.

Potrivit noilor avertizări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, în intervalul 22 august, ora 10:00 - 23 august, ora 10:00 în cele şase judeţe vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade, iar în sudul judeţelor Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

Restul ţării, exceptând judeţele Constanţa şi Tulcea, se va afla sâmbătă sub atenţionare Cod galben de temperaturi maxime deosebit de ridicate, între 33 şi 37 de grade.

Local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau uşor va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în Câmpia Română. În jumătatea sudică a ţării noaptea va fi tropicală, cu minime de 19... 22 de grade.

Pentru ziua de vineri, meteorologii au menţinut Codul portocaliu pentru 27 de judeţe, din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei şi sud-vestul Munteniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul şi sud-vestul Olteniei se vor atinge 39...40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

Totodată, în jumătatea de sud a Moldovei şi în nordul, centrul şi estul Munteniei este Cod galben, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Variațiile de temperatură de la o zi la alta vor fi semnificative

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM a explicat pentru Digi24  cum va evolua vremea în zilele care urmează.

„Astăzi valul de căldură va fi intens în mare parte a țării, temperaturile în creștere ușoară față de cele de ieri, astfel încât codul portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39°, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul a 40°, la umbră, evident. Sigur, temperaturile resimțite vor fi mai ridicate, cu atât mai mult cu cât cerul în partea de sud a țării va fi degajat în cea mai mare parte a intervalului.

În schimb, în celelalte regiuni aflate în cod portocaliu, în special în partea de vest, nord-vest a teritoriului, chiar și în zonele centrale ale țării, vor fi și ore în care nebulozitatea va împiedica puțin creșterea de valori termice. Dar chiar și așa, rămânem cu aceste temperaturi, cum spuneam, deosebit de ridicate, foarte apropiate de recordurile perioadei în care ne aflăm. Și noaptea care urmează va fi în continuare una foarte caldă, așa cum spuneați. Deja la această oră sunt temperaturi foarte ridicate, venind după o noapte foarte caldă. Așa va fi în continuare și noaptea care urmează și, de altfel, și noaptea de sâmbătă spre duminică. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în mare parte a țării. În continuare, partea de sud a Olteniei și sud-vestul Munteniei vor reprezenta zonele cele mai predispuse pentru temperaturi care să urce spre 38°, poate chiar izolat 39°. Și, sigur, disconfortul termic foarte accentuat”, a explicat Florinela Georgescu.

Până la sfârșitul acestei luni, vom avea temperaturi peste normalul perioadei.

„Tocmai voiam să vă spun că pe o perspectivă mai scurtă așteptăm ca valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde nu ar fi exclus ca duminică chiar izolat să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Pe de altă parte, pe fondul unei ușoare instabilități atmosferice, este de așteptat ca variațiile de temperatură de la o zi la alta să fie unele semnificative. Dar chiar și așa, să rămânem până spre sfârșitul acestei luni cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în jumătatea de vest a teritoriului, și în speranța apariției unor precipitații ceva mai consistente. Din păcate însă, trebuie să vă spun că semnalele pe care le avem deocamdată ar fi acelea ca aceste precipitații mai consistente ar putea fi deocamdată mai degrabă doar în zonele de deal și de munte. Și pentru următoarele patru săptămâni nu este semnal pentru episoade cu precipitații importante pe arie extinsă în țară. Iar ca regim termic, tot jumătatea de vest a țării ar fi cea mai predispusă pentru abateri pozitive de temperatură”, a precizat Florinela Georgescu.

Vremea în București

Vineri, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalulul, când va crește probabilitatea pentru averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp). Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caraterizând o noapte tropicală.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la începutul zilei și, posibil din nou seara vor fi averse și descărcări electrice. Se vor acumula cantități de apă de 3...5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, posibil cu intensificări seara (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 35...36 grade, iar cea minimă de 18...20 grade.

În intervalul 21 august, ora 10 - 24 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale și instabilitate atmosferică.

În intervalul 21 august, ora 10 - 22 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.

În intervalul 22 august, ora 10 - 23 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.

Editor : A.P.

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