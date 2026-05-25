Începe primul val de caniculă din acest an, cu peste 30 de grade. ANM: Miercuri va fi cea mai caldă zi din acest prim episod

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Începe o săptămână în care sunt prognozate temperaturi aproape de pragul caniculei. După valul de ploi, ANM anunță zile cu 33 de grade, la umbră. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat pentru Digi24 cum vor evolua temperaturile în zilele care urmează.

 

Urmează zile caniculare, urmând ca miercuri să se înregistreze cele mai ridicate temperaturi din această perioadă, anunță directorul ANM, Elena Mateescu.

„Într-adevăr, o masă de aer cald a va afecta și zona țării noastre. Încă de ieri am atins 29°C la multe stații din partea de vest a țării, cu 28° la București Filaret. Astăzi, deja e cardul temperaturilor maxime în întreaga țară, între 23 până la 30°, cu 28-29° posibil în Capitală. Iar de mâine, cu siguranță, așteptăm valori care să depășească 30° chiar 33°, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30°C. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după-amiazelor, pentru că în condițiile în care deja vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic, cu siguranță, unul în creștere. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare,” a explicat Elena Mateescu.

„Vara începe în forță. Practic, este deja o tradiție să consemnăm mai de timpuriu aceste episoade în care vremea să fie una mai caldă decât în mod obișnuit. Și Europa de Sud-Est, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, experimentează din ce în ce mai frecvent această tendință”, a adăugat Elena Mateescu.

După zilele caniculare, urmează o ușoară răcire, de scurtă durată.

„Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul a 24, 25° pentru ca finalul lunii mai, până la urmă, și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară, 25-27 de grade”, a precizat meteorologul.

„O masă de aer mai rece va aborda zona țării noastre. Practic, ne aflăm la trecerea dintre traversarea unei mase de aer cald, urmată de la latitudini nordice, de o masă de aer mai rece, care va înlocui masa preexistentă. Dar va fi de scurtă durată, pentru că pentru două zile, cu siguranță, vom resimți 24, 25°, până la urmă, valori apropiate de normalul perioadei, după care, din nou, de la o zi la alta, temperaturile să fie în creștere”, spune Elena Mateescu.

Odată cu răcirea vremii, va crește și probabilitate de ploi, a precizat meteorologul.

