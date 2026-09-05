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Video Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, alerte de vânt și vijelii. Cum va fi vremea în București HARTĂ

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canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
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Cum va fi vremea în București

Mare parte din țară se află astăzi, 5 septembrie, sub cod galben de caniculă și disconfort termic, mercurul din termometre urmând să urce până la 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. În același timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis și atenționări de intensificări ale vântului și vijelii.

Atenționarea cod galben de caniculă este valabilă astăzi, 5 septembrie, până la ora 21.00. Conform meteorologilor, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.  

cod galben canicula
Județele aflate sâmbătă, 5 septembrie, sub cod galben de caniculă. Foto: Meteo România

Tot astăzi intră în vigoare, la ora 12.00, și un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, atenționarea fiind valabilă până la ora 21.00. 

cod galben de vant
Județele aflate sâmbătă, 5 septembrie, sub cod galben de intensificări ale vântului și vijelii. Foto: Meteo România

În intervalul menționat în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 - 70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70 - 90 km/h. 

De asemenea, o altă alertă de intensificări ale vântului intră în vigoare astăzi, 5 septembrie, de la ora 21.00, și va fi valabilă până duminică, 6 septembrie, la ora 09.00. 

cod galben intensificari vant
Județele aflate până duminică, 6 septembrie, sub cod galben de intensificări ale vântului. Foto: Meteo România

„În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70 - 80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h. Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40 - 50 km/h”, precizează meteorologii.

În aceeași ordine de idei, duminică, 6 septembrie, în intervalul orar 09.00 - 21.00, va fi valabilă o alertă de intensificări ale vântului. 

intensificari ale vantului harta
Județele aflate duminică, 6 septembrie, sub cod galben de intensificări ale vântului. Foto: Meteo România

„Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50 - 70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80 - 90 km/h. Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40 - 50 km/h”.

Cum va fi vremea în București

Sâmbătă, 5 septembrie, vremea va fi caniculară în București, cu o temperatură maximă de 34 - 35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 15 - 18 grade. 

Duminică, 6 septembrie, vremea va fi frumoasă și călduroasă în continuare, deși valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară. Temperatura maximă va fi de 30 - 32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare (viteze în jurul a 40 km/h). 

În intervalul 5 septembrie, ora 10 - 5 septembrie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, conform ANM. 

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Editor : A.M.G.

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