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Foto Jumătate de țară, sub cod galben de caniculă, duminică. ANM a emis și avertizări de furtuni HARTĂ

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temometru canicula
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImages
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Din articol
Cod galben de caniculă duminică și luni Alerte de furtuni și vijelii Cum va fi vremea în București

Meteorologii anunță un nou episod de caniculă, duminică, în 20 de județe ale țării, fiind emisă o avertizare de cod galben, cu temperaturi ce ajung la 36 de grade. În același timp, după-amiază și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, în special în zonele montane și în regiunile vestice.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 26...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31...33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sudestul teritoriului, mai ridicate până spre 35...36 de grade, duminică (21 iunie) în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă”, a transmis ANM

Pe lângă caniculă, ANM anunță și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării până la mijlocul săptămânii. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, cu acumulări de apă ce pot depăși local 40 l/mp în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, în vestul țării, precum și în centrul, sudul și sud- teritoriului.

Cod galben de caniculă duminică și luni

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, duminică, în intervalul orar 12 – 21.

cod canciula anm 21 iunie
Foto: ANM

„Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat”, potrivit ANM.

Luni (22 iunie), un nou cod galben de temperaturi ridicate va fi în vigoare în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, iar maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

cod canicula anm 22 iun
foto: ANM

„Luni (22 iunie) în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Alerte de furtuni și vijelii

ANM anunță și episoade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în mai multe zone ale țării. Astfel, duminică, 21 iunie, în intervalul orar 12-21, sudul Banatului, Carpații Occidentali și arii restrânse din Carpații Meridionali se vor afla sub cod galben de instabilitate atmosferică.

COD INSTABILITATE 21 ANM
foto: ANM

„În intervalul menționat, în sudul Banatului, Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, precizează ANM.

De asemenea, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul Banatului și în Crișana, în special spre seară.

Un cod galben similar va fi în vigoare și luni, 22 iunie, între orele 12:00 și 21:00, pentru Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali.

cod instab anm 22 iun
foto: ANM

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, anunță meteorologii.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, duminică, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când va crește probabilitatea pentru averse slabe (2....3 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla
slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Luni, 22 iunie, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a
doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marți, 23 iunie, disconfortul termic va rămâne ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va crește probabilitea pentru averse (5...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

Totodată, miercuri, 24 iunie, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Astfel, cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5...8, izolat peste 12 l/mp), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

Meteorologii au emis o informare și pentru București, valabilă până pe 24 iunie, la ora 21:00. Capitala va traversa o perioadă cu temperaturi ridicate și disconfort termic, însă nu sunt excluse nici episoade de instabilitate atmosferică.

Editor : A.P.

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