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Locul în care s-au înregistrat minus 84 de grade, cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din ultimii 14 ani

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Stația de cercetare Concordia. Foto: Profimedia
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„Astronauții gheții”

În timp ce milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu căldura extremă, o stație de cercetare din Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Stația de cercetare aflată la mare altitudine, numită Concordia, a înregistrat o temperatură minimă de minus 84,1 grade Celsius pe 18 iulie, conform datelor furnizate de stație și preluate de Live Science.

Concordia este situată în interiorul Antarcticii, care se află în prezent în plină iarnă, fără lumină solară. Temperaturile la stație coboară în mod regulat sub minus 80 grade în această perioadă a anului, așa că noua valoare înregistrată nu este fără precedent, dar rămâne totuși semnificativă.

„Chiar și aici, unde ne așteptăm la un frig extrem, temperaturile sub minus 84 de grade sunt remarcabile și evidențiază cât de variabilă poate fi încă vremea în Antarctica”, a declarat pentru Live Science Gabriele Carugati, managerul stației Concordia din cadrul Programului Național Italian de Cercetări în Antarctica (PNRA), într-un apel video de la stație.

Institutul Polar Francez Paul-Émile Victor, care administrează Concordia alături de PNRA, a trimis publicației Live Science date brute din 18 iulie, care au arătat că temperatura a scăzut la minus 84,1 C de două ori, la orele 6:25 și 6:34, ora locală.

Frigul extrem de la Concordia este în contrast puternic cu căldura înăbușitoare pe care o experimentează în prezent multe țări. America de Nord și Europa s-au luptat cu valuri de căldură extremă în această vară, Europa de Vest înregistrând cea mai caldă lună iunie din istoria măsurătorilor. În același timp, incendiile de vegetație fac prăpăd în Canada, SUA, Franța, Spania și alte țări.

La nivel global, temperaturile medii sunt în creștere, deoarece oamenii eliberează în atmosferă tot mai multe gaze cu efect de seră care captează căldura. Cu toate acestea, sistemele meteorologice ale Pământului sunt complexe, iar schimbările climatice nu înseamnă că peste tot se face mai cald.

„Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung, în timp ce evenimentele meteorologice individuale pot aduce încă frig excepțional. Antarctica este influențată de procese atmosferice complexe, așa că o temperatură extrem de scăzută într-o singură locație nu contrazice imaginea de ansamblu a încălzirii globale”, a spus Carugati.

„Astronauții gheții”

Concordia este considerată cea mai izolată și extremă stație de cercetare din lume. Construită deasupra unei calote glaciare groase de 3.300 de metri, stația este utilizată într-o varietate de scopuri, inclusiv observații seismice, astronomie și modelarea climatului trecut al Pământului, potrivit Institutului Polar Francez Paul-Émile Victor.

„Concordia este un loc special deoarece se află la peste 3.200 de metri deasupra nivelului mării, pe Podișul Antarctic, și la peste 1.000 de kilometri de coastă. În timpul iernii, nu există lumină solară timp de luni de zile, atmosfera este extrem de uscată și stabilă, iar sub cerul senin, căldura scapă continuu în spațiu pentru că nu există nori, permițând temperaturilor să scadă la niveluri extraordinare”, a spus Carugati.

Mediul de pe Concordia este atât de dur și izolat, încât stația este folosită și pentru a înțelege mai bine provocările fizice, mentale și sociale pe care astronauții le experimentează în spațiu. Carugati a menționat că singura persoană de la stație care nu cercetează mediul este un medic de la Agenția Spațială Europeană, care îi studiază pe cercetătorii ce lucrează acolo, porecliți „astronauții gheții”.

Avioanele nu pot zbura către Concordia după ce se instalează iarna și se află la aproximativ 600 de kilometri de cea mai apropiată stație de cercetare. Acest lucru face ca echipajele să fie, din punct de vedere tehnic, mai izolate decât astronauții de pe Stația Spațială Internațională, care orbitează la aproximativ 400 km (250 de mile) deasupra Pământului, conform Agenției Spațiale Europene.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la Concordia a fost de minus 84,7 de grade Celsius, consemnată în iarna anului 2010, potrivit Observatorului Meteo-Climatologic Italian din Antarctica. Cu toate acestea, o altă stație de cercetare aflată la mare altitudine din Antarctica de Est deține recordul absolut pentru cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ. Stația meteo Vostok din Rusia, cea mai apropiată stație de Concordia, a înregistrat o temperatură de minus 89,2 grade în iulie 1983, conform Organizației Meteorologice Mondiale.

Datele din satelit sugerează că temperaturile pot scădea până la minus 98 de grade în Antarctica de Est, potrivit unui studiu din 2018 publicat în revista Geophysical Research Letters. Cu toate acestea, deși Antarctica este cel mai rece și mai uscat continent, nu este imună la încălzirea globală.

Ghețarii majori și calota de gheață pe care o susțin sunt în pericol în Antarctica de Vest, Peninsula Antarctică, care se extinde din partea de vest a continentului, înregistrând cea mai rapidă încălzire.

Editor : M.B.

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