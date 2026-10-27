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Luna noiembrie vine cu frig și ploi. Cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni

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bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Foto. Profimedia
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Luna noiembrie începe cu temperaturile mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, în primele două săptămâni ale lunii noiembrie, potrivit estimărilor pentru intervalul 26 octombrie - 23 noiembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Precipitaţiile vor fi excedentare în mai multe regiuni, în special în prima şi a treia săptămână a intervalului.

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice perioadei în regiunile vestice, în timp ce în restul ţării temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sudice şi local în cele centrale, în timp ce în vestul şi nord-vestul ţării cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare.

În săptămâna 2 - 9 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru acest interval, cu un posibil deficit uşor în regiunile nord-vestice şi un excedent uşor în cele nord-estice.

În săptămâna 9 - 16 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii estimează un regim pluviometric uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 16 - 23 noiembrie, mediile valorilor termice vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, în timp ce în restul ţării vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Editor : A.P.

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