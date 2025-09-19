Live TV

Luna septembrie se încheie cu vreme mai caldă decât de obicei. Estimările meteorologilor pentru octombrie

Ultima săptămână din luna septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnut, arată o estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM. Pentru primele trei săptămâni din octombrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Va ploua mai mult decât de obicei în regiunile vestice și sudvestice, dar mai puțin decât media multianuală în restul teritoriului.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Nu sunt cuprinse în prognoză fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare.

