Meteorolog: Vorbim de un an 2021 al extremelor. Avem 71 de avertizări emise numai pentru luna iunie. În 2019, am avut 65 tot anul

Aproape toată țara se confruntă cu caniculă, pe de o parte, și cu ploi torențiale și vijelii, pe de altă parte. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că suntem într-un an al extremelor, în condițiile în care numai în luna iunie au fost emise mai multe avertizări meteo decât în tot anul 2019.

„Este o vreme a extemelor meteorologice și vorbim de o alternanță a fenomenelor de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată – iată caniculă, disconfort termic accentuat și din nou instabilitate și vijelii puternice, grindină, ploi abundente.

Deja am înregistrat 37 de grade Celsius la Timișoara, Calafat, Zimnicea la ora 15.00 și 35 de grade la București-Afumați. Temperatura resimțită este extrem de ridicată – 38 până la 43 de grade, iar indicele temperatură-umezeală a depășit pragul critic de 80 în partea de est, sud și vest a țării”, a spus Mateescu la Digi24.

„Trebuie să conștientizăm aceste alternanțe de tipare de vreme deja din ce în ce mai extreme, pentru că trecem de la o extremă la alta în intervale scurte de timp. Chiar și prima zi a lunii lui Cuptor va debuta cu o vreme instabilă, la început în partea de vest, centru, nord-vest, în zona de munte și submontană, și apoi și în restul teritoriului, așadar vorbim de încă 2-3 zile de instabilitate atmosferică accentuată. O vreme a extremelor impune o conștientizare a fiecăruia dintre noi, și la nivel personal, și să luăm în considerare alertele meteorologice, astfel încât să diminuăm pe cât posibil impactul acestora”, a adăugat ea.

„Într-adevăr, vorbim de un an 2021 al extremelor, pentru că în primele 6 luni din acest an, dar mai ales în luna iunie, ne apropiem de recordul avertizărilor emise în anul anterior. Avem în prezent 71 emise numai pentru luna iunie, în condițiile în care în 2019 am avut 65 pe întreg anul. Anul trecut am avut 160. Așadar, trebuie să luăm în considerare și această statistică care nu face decât să confirme prezența semnificativă a acestor fenomene și mai ales intensitatea lor”, a mai spus Mateescu.

