Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”. Estimările pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
Foto: Inquam Photos/ Oana Pavelescu
Din articol
Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025 Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025 Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025 Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Meteorologii spun că temperaturile din aceste zile sunt mult mai mici decât cele considerate normale, iar la munte au apărut și primele ninsori. De vină este un val de aer polar venit dinspre Rusia. Sorana Ișoiu, meteorolog ANM, a spus că avertizarea meteo de frig este valabilă până pe 2 octombrie. De săptămâna viitoare, însă, vrmea se încălzește ușor și se va situa în mediile perioadei.

„Săptămâna aceasta ne vom afla sub influența unei nor mase de aer reci, ceea ce va determina ca și temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, să fie ușor mai coborâte și să se situeze, în general între 11 și 20 de grade, iar cele minime între 1 grad și 10 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, local se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5-10 centimetri. Fenomene fenomene le menționate se află sub incidența unei informări meteorologice ce este valabilă până în data de 2 octombrie, la ora 10:00”, a spus meteorologul.

„La această oră, cel mai frig este la Apa Neagră, 1 grad, iar cel mai cald la Constanța și Gura Portiței, 13 grade”, a precizat Ișoiu.

Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că procesul de răcire a vremii „încă nu s-a terminat”.

„Dacă astăzi și mâine așteptăm temperaturi similare cu ceea ce am avut ieri, adică maxime plecând de la 10-11 grade în partea de nord a Moldovei și ajungând spre 20, poate 21 de grade în partea de sud, de mâine intrăm într-un nou proces de răcire. Se va simți la început în jumătatea de nord a Moldovei, unde mâine vom pleca cu maxime de la 8-9 grade, urmând ca de joi răcirea cea mai accentuată să o înregistrăm în jumătatea sudică a țării. Aici, joi și vineri maximele probabil nu vor mai depăși 10-12 grade decât în partea de sud-est extrem în Dobrogea, mai ales joi, urmând ca și aici vineri să se răcească”, a spus meteorologul.

Georgescu a explicat fenomenul: „Dacă astăzi și mâine așteptăm ploi în mare parte a țării, în general slabe cantitativ, ninsori în continuare în zona montană înaltă, joi și vineri jumătatea sudică a teritoriului va fi afectată de precipitații mai importante cantitativ, asociate apropierii unui ciclon format în Marea Mediterană, mai importante cantitativ, însemnând că local vom putea acumula și cantități de peste 50 de litri pe metru pătrat. Răcirea suplimentară se va concretiza prin ninsori mai consistente în zonele montane înalte, care vor fi asociate și cu intensificări ale vântului”.

„Astăzi și mâine vor fi maxime la București în jur de 18-19 grade, după care joi și vineri probabil nu mai mult de 10-11 grade, deci o răcire accentuată. Minimele pe parcursul nopților vor fi și ele în scădere, în special în diminețile să nu mai depășească 7-8 grade în zona Capitalei, posibil vineri dimineață să coborâm înspre 5 grade. De altfel, în cea mai mare parte a țării, așteptăm ca minimele să se încadreze între 0 și 8-10 grade, posibil mai coborâte în zonele depresionare. De altfel, și în dimineața zilei de astăzi am avut 0 grade în depresiunile din partea de nord a Olteniei”, a mai spus Georgescu.

De altfel, meteorologii au publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit ANM, dacă săptămâna aceasta vremea va fi mult mai rece decât de obicei, în săptămânile următoare se vor înregistra temperaturi care se încadrează în mediile perioadei.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

