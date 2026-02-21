Meteorologii nu se așteaptă la o înrăutățire a vremii în următoarele ore. Din contră, ninsorile se vor opri până mâine dimineață, iar temperaturile vor fi în creștere. Săptămâna viitoare, țara se împarte în două, a spus la Digi24 meteorologul ANM Robert Manta: în est vremea rămâne mai rece, dar în vestul țării temperaturile maxime vor ajunge la 15 grade.

„Ninge la această oră în partea de sud a țării. Vorbim în special de zona Munteniei, Dobrogei și a sudului Moldovei. Partea bună este că, spre deosebire de episodul trecut, discutăm de zăpadă uscată, afânată, la temperaturi mai scăzute, așa că, bineînțeles, este mult mai ușor de îndepărtat mecanic. Iar pe de altă parte, încă o veste bună este faptul că această ninsoare este spulberată de vânt la această oră, dar acesta va slăbi treptat în următoarele ore.

Pe de altă parte, ninsorile se opresc mâine dimineață, însă peste noapte stratul de zăpadă depus va fi unul foarte mic, dar ne așteptăm până diseară la 15-20 de centimetri de zăpadă în zonele pe care le-am menționat inițial. Este un episod de iarnă normal, ceva mai puțin sever decât precedentul și cu factori atenuanți”, a a spus meteorologul.

„În estul și de sudul țării vor fi temperaturi negative astăzi, cel mai rece prin zona de nord a Moldovei, spre minus 7, minus 8 grade, însă nu vorbim și de un episod de ger care va urma după aceste ninsori. Din contră, temperaturile vor crește”, a adăugat el.

„Ne așteaptă o săptămână în care vremea devine ceva mai caldă și mai liniștită. Nu mai avem parte de evenimente severe, iar pe partea de vest a țării, săptămâna viitoare va aduce temperaturi chiar și de până la 15 grade.

Săptămâna viitoare să spunem că împarte țara în două, partea de est a țării va rămâne cu temperaturi destul de scăzute, chiar dacă ușor peste normal, pozitive, însă jumătatea de vest - Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei - va avea temperaturii frecvent de peste 10 grade, poate chiar și de peste 15 grade, iar dacă mergem puțin mai departe, în prima săptămână de primăvară calendaristică pare că temperaturile vor crește în toată țara și am putea avea temperaturi pozitive peste tot, cu valori de până la 17-18 grade”, a adăugat Manta.

Meteorologul spune că în prezent nu există riscul ca acest cod galben aflat în vigoare până mâine la ora 10:00 să se transforme într-un cod portocaliu roșu.

„Din ultimele materiale și din situația pe care o avem în prezent nu pare că este cazul. Vorbim de un episod ceva mai mic în intensitate decât precedentul, astfel că vântul slăbește și el în în intensitate în următoarele ore. În Capitală avem viteze mult mai mici la această oră. Nu va fi cazul de cod portocaliu sau roșu, iar peste noapte discutăm de ninsori din ce în ce mai slabe. Principala perioadă în care va mai ninge moderat și pe alocuri intens va fi cea cuprinsă între ora la care vorbim acum și ora 20:00 În această seară însă, nu ne așteptăm la surprize și, implicit, nici la coduri portocalii sau roșii now casting în următoarele ore”, a explicat el.

Editor : M.B.