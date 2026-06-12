Meteorologii anunță ce se va întâmpla după acest episod cu vreme rece. Zonele în care va fi mai cald decât în mod obișnuit

Temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele normale până la jumătatea lunii iulie, în special în regiunile vestice, după ce va trece acest episod cu ploi și vreme rece. De asemenea, va ploua mai puțin decât de obicei, arată estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 15-22 iunie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 6-13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.