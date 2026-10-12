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Meteorologii anunță cum va fi vremea după acest episod cu frig și ploi. Prognoza pe 2 săptămâni, pentru fiecare regiune

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toamna meteo vreme frig
Foto: Getty Images
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Din articol
Banat Crișana Transilvania Maramureș Moldova Dobrogea Oltenia La munte

Vremea va continua să se răcească în zilele următoare, apoi va rămâne în mediile acestei perioade, anunță ANM, care a emis prognoza meteo pentru perioada 12 - 25 octombrie pentru fiecare regiune a țării. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va rămâne ridicată în următoarele două săptămâni.

Banat

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului și astfel media regională a maximelor va fi în scădere de la 19 grade, spre 16...17 grade, iar a minimelor de la 9 grade, până la 4...5 grade. Ulterior, vor fi ușoare oscilații apropiate de aceste valori medii, cu valori diurne în jurul a 17 grade și nocturne 5...6 grade.

În prima săptămână vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.

Crișana

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 18 grade, spre 16 grade, iar a minimelor de la 8 grade, până la 4...5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie.

În prima parte a intervalului vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.

Transilvania

Vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 16 grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 10...11 grade, până la 2 grade. Apoi, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 3...5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Maramureș

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade, spre 14...15 grade, iar a celor nocturne de la 8...9 grade, până la 3 grade. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 4...5 grade).

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână.

Moldova

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 15 grade, spre 13 grade, iar a minimelor de la 11 grade, până la 4...5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare apropiate de aceste valori medii (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 5...7 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul și spre finalul primei săptămâni.

Dobrogea

Vremea se va răci în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 22 de grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 15 grade, până la 8...9 grade. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8...9 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar cantități de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână.

Muntenia

Valorile termice vor fi în scădere la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 17 grade, spre 14...15 grade, iar a minimelor de la 13 grade, până la 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru valorile diurne și de 6 grade pentru cele nocturne.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.

Oltenia

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17...18 grade, spre 14 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade, până la 5...6 grade. Până la finalul intervalului vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor va oscila între 16 și 18 grade, iar a minimelor va fi în jurul a 6 grade).

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate la începutul și sfârșitul intervalului.

La munte

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 9 grade, spre 5 grade, iar a celor nocturne de la 5 grade, până la -1 grad. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar media maximelor va oscila între 6 și 8 grade, iar a minimelor se va situa în jurul a 0 grade.

Probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Editor : M.B.

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