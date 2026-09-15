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Meteorologii anunță cum va fi vremea până în 12 octombrie. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

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Foto: Profimedia
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Din articol
Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026 Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026 Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026 Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, cu valori uşor mai ridicate în vest în prima săptămână şi la începutul lunii octombrie, anunță ANM, care a publicat estimările meteo pentru perioada 14 septembrie-12 octombrie.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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