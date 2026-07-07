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Meteorologii anunță cum va fi vremea până pe 8 iulie. Când este așteptat un nou val de caniculă

Data publicării:
Bucharest, Romania. 22nd July, 2024: People walk through the fine spray of a fountain on a very hot day. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Foto: Profimedia
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Din articol
Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026 Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026 Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026 Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

România scapă de caniculă încă o săptămână, după care temperaturile vor crește și vor fi mai ridicate decât de obicei, anunță meteorologii, care au actualizat estimările pentru perioada 6 iunie – 8 iulie 2026. De asemenea, în unele zone ale țării, va ploua mai puțin decât în mod obișnuit.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoriatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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