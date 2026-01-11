Live TV

Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece va fi mult amplificată”

Data publicării:
cpd gablen de viscol si vant
Cod galben de viscol și ninsori. FOTO: Facebook

Au revenit ninsorile. Meteorologii anunță că se va depune un strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm în jumătatea de sud a țării, care este sub atenționare cod galben de ninsori și viscol. A nins azi-noapte și în Capitală. Gerul aduce temperaturi de până la minus 15 grade. Mare parte din țară este sub cod galben de temperaturi foarte scăzute.

„Până la ora 12:00 vorbim și de o atenționare meteorologică de cod galben pentru cele șapte județe din partea de sud-sud-est a țării, acolo unde așteptăm precipitații sub formă de ninsoare, zăpadă de 10-15cm, dar în același timp și intensificări ale vântului cu viteze de 50-60km/h, pe litoral posibil rafale de 70km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri”, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general ANM.

„Un alt cod galben până luni dimineață, la ora 10:00, vizează Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zona de munte. Vorbim de temperaturi deosebit de scăzute și ger, maximele zilei între -10 până la -2 grade, iar pe parcursul nopților și dimineților temperaturile minime între -15, -6 grade și, cu siguranță, în condițiile în care vom consemna și intensificări ale vântului, senzația de rece va fi mult amplificată”, a adăugat ea.

